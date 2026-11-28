Mientras se aguarda por la convocatoria a sesiones extraordinarias, la Cámara de Diputados ya definió su próxima citación al recinto, para la sesión preparatoria que debe escoger al próximo titular del cuerpo.
La convocatoria fue establecida para las 11. El mandato de las autoridades que resulten electas se extenderá hasta diciembre de 2027.
Mientras se aguarda por la convocatoria a sesiones extraordinarias, la Cámara de Diputados ya definió su próxima citación al recinto, para la sesión preparatoria que debe escoger al próximo titular del cuerpo. HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO El encuentro será el próximo
miércoles 2 a las 11. La gestión de las nuevas autoridades se extenderá desde el 10 de diciembre de este año hasta el 9 de diciembre de 2027. A diferencia de otros años, Martín Menem cuenta con respaldos mayoritarios para reelegir como presidente de la Cámara baja. Por su parte, la sesión preparatoria para definición de autoridades del Senado se realiza en febrero. La Cámara alta es presidida constitucionalmente por la vicepresidenta de la Nación, en este caso Victoria Villarruel, pero es necesario votar a quien la secunde. El Gobierno cuenta con el período de sesiones extraordinarias para terminar de sancionar una serie de prioridades parlamentarias que le permitan cerrar el año con un balance positivo y lo proyecten de cara a las elecciones. Entre las iniciativas, que podrían comenzar a tratarse a partir de la semana del 15 de diciembre, se encontrarían: A diferencia de lo que ocurre durante el período de sesiones ordinarias, en las extraordinarias el Gobierno define el temario y no pueden incorporarse proyectos impulsados por la oposición. Se trata de una herramienta que la gestión de Javier Milei utiliza desde su asunción y que, en esta oportunidad, podría extenderse entre diciembre y febrero.
Mientras se aguarda por la convocatoria a sesiones extraordinarias, la Cámara de Diputados ya definió su próxima citación al recinto, para la sesión preparatoria que debe escoger al próximo titular del cuerpo.
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El encuentro será el próximo miércoles 2 a las 11. La gestión de las nuevas autoridades se extenderá desde el 10 de diciembre de este año hasta el 9 de diciembre de 2027. A diferencia de otros años, Martín Menem cuenta con respaldos mayoritarios para reelegir como presidente de la Cámara baja.
Por su parte, la sesión preparatoria para definición de autoridades del Senado se realiza en febrero. La Cámara alta es presidida constitucionalmente por la vicepresidenta de la Nación, en este caso Victoria Villarruel, pero es necesario votar a quien la secunde.
El Gobierno cuenta con el período de sesiones extraordinarias para terminar de sancionar una serie de prioridades parlamentarias que le permitan cerrar el año con un balance positivo y lo proyecten de cara a las elecciones. Entre las iniciativas, que podrían comenzar a tratarse a partir de la semana del 15 de diciembre, se encontrarían:
A diferencia de lo que ocurre durante el período de sesiones ordinarias, en las extraordinarias el Gobierno define el temario y no pueden incorporarse proyectos impulsados por la oposición. Se trata de una herramienta que la gestión de Javier Milei utiliza desde su asunción y que, en esta oportunidad, podría extenderse entre diciembre y febrero.