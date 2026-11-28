Los añatuyenses disfrutarán de un día soleado con temperaturas agradables. Se anticipa un clima cálido para los próximos días.

Hoy 08:21

Hoy, los añatuyenses podrán disfrutar de un día soleado y agradable, con una temperatura actual de 21.3 °C, que se siente como 22.5 °C. El clima se presenta ideal para realizar actividades al aire libre.

La humedad relativa en la ciudad es del 74%, lo que podría generar una sensación de calidez en el ambiente. Sin embargo, el viento suave de 5 km/h del este-noreste contribuye a hacer la jornada más placentera.

Para hoy, se espera que la temperatura alcance un máximo de 31.2 °C, convirtiendo la tarde en un momento ideal para disfrutar de la luz solar. La mínima se registrará en 16.6 °C, ofreciendo un inicio fresco para los más madrugadores.

El pronóstico para mañana indica un cielo parcialmente nublado, donde la temperatura mínima será de 19.9 °C y la máxima podría llegar a 32.1 °C. Los añatuyenses deben prepararse para un leve aumento en la temperatura.

El lunes, el clima se mantendrá soleado, con una mínima de 21.3 °C y una máxima que podría alcanzar los 35.2 °C. Continuará la tendencia de días cálidos en Añatuya, por lo que se recomienda tomar precauciones ante el calor.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.