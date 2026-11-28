Tras conseguir avances legislativos con la suspensión de las PASO y el Presupuesto 2027, el Gobierno se prepara para las sesiones extraordinarias de diciembre.

Hoy 08:17

El Gobierno de Javier Milei se prepara para comenzar diciembre con una agenda centrada en la continuidad de su programa económico, el tratamiento de proyectos pendientes en el Congreso y la construcción de una estrategia electoral de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

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La Casa Rosada llega al último mes del año después de conseguir dos avances legislativos importantes: la media sanción de la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en el Senado y la aprobación del Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados.

Ambas iniciativas forman parte de las prioridades del oficialismo, que buscará completar su tratamiento durante las sesiones extraordinarias previstas para diciembre.

El Gobierno ratifica el programa económico y descarta medidas para impulsar el consumo

Pese a las recientes tensiones en los mercados financieros y a los cuestionamientos por la evolución de la actividad económica, el equipo encabezado por Luis Caputo mantiene su decisión de no introducir modificaciones sustanciales en el programa económico.

Desde el Ministerio de Economía consideran que la estabilidad y la recuperación de la confianza dependen de sostener las políticas implementadas hasta el momento.

Sin embargo, dentro del propio oficialismo surgieron diferencias sobre la necesidad de adoptar medidas que permitan acelerar la recuperación del consumo y mejorar las condiciones económicas de los hogares antes de las elecciones.

Una de las dirigentes que planteó públicamente esa preocupación fue Patricia Bullrich, quien propuso realizar ajustes específicos en el programa económico.

“No creo que baste con decir que todo mejorará en 2028, hay una elección en el medio”, advirtió la senadora, quien también reclamó una reducción de impuestos, menores costos logísticos y una baja de las tasas de interés.

La discusión por los impuestos y los reclamos de las provincias

Otro de los principales puntos de la agenda económica está relacionado con la presión tributaria.

El ministro Luis Caputo planteó a los gobernadores la posibilidad de eliminar el Impuesto a los Sellos, a cambio de una compensación del Gobierno nacional equivalente al 50% de los recursos que las provincias dejarían de recaudar.

La propuesta fue presentada durante una reunión en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), donde el titular del Palacio de Hacienda insistió en la necesidad de reducir los costos impositivos para mejorar la competitividad.

Sin embargo, los mandatarios provinciales reclamaron una discusión fiscal más amplia, que contemple también la revisión de tributos nacionales, como el impuesto al cheque y los gravámenes sobre los combustibles.

Por el momento, las negociaciones continúan abiertas y no existe una fecha definida para alcanzar un acuerdo.

La suspensión de las PASO, una pieza central para 2027

En el plano político, la suspensión de las primarias nacionales se convirtió en uno de los principales objetivos del oficialismo.

El proyecto, que ya recibió media sanción del Senado, también contempla la implementación de Ficha Limpia, la suspensión de la elección directa de parlamentarios del Mercosur y una reducción del 50% de los espacios destinados a publicidad electoral.

La iniciativa deberá ser tratada ahora por la Cámara de Diputados, donde el Gobierno buscará reunir los apoyos necesarios para convertirla en ley.

Desde el entorno presidencial consideran que suspender las PASO modificaría el escenario electoral al eliminar una instancia que los partidos políticos pueden utilizar para ordenar sus candidaturas.

También sostienen que evitar una elección primaria podría reducir la incertidumbre financiera asociada con los resultados electorales.

Milei comienza a delinear su campaña por la reelección

En paralelo a las negociaciones legislativas, Javier Milei comenzó a definir los principales lineamientos de su estrategia para intentar conseguir un segundo mandato presidencial.

El propio mandatario manifestó públicamente su intención de buscar la reelección y expresó su aspiración de obtener una victoria en primera vuelta.

“Para quien sea mi sucesor en 2031, porque voy a ser reelecto, no tengan dudas de que vamos a ganar en primera vuelta”, afirmó durante las Jornadas Monetarias y Bancarias organizadas por el Banco Central.

Sin embargo, dentro del equipo político reconocen que alcanzar ese objetivo representa un desafío y que el escenario electoral dependerá, entre otros factores, de las candidaturas que presente la oposición.

Los proyectos que el Gobierno buscará aprobar en diciembre

Además de completar el tratamiento de la reforma electoral y del Presupuesto, el oficialismo tiene previsto avanzar durante las sesiones extraordinarias con otras iniciativas pendientes.

Entre ellas aparecen la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, vinculada con la cuestión Malvinas; la Ley de Cabotaje y distintos pliegos judiciales, diplomáticos y militares.

Para conseguir esos objetivos, la Casa Rosada deberá mantener los acuerdos con los bloques aliados y continuar las conversaciones con los gobernadores.

De esta manera, el Gobierno comenzará diciembre con dos prioridades simultáneas: sostener su programa económico sin cambios significativos y avanzar en las reformas legislativas que considera necesarias, mientras prepara el escenario político para las elecciones de 2027.