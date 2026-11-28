La actriz reveló en televisión qué propuesta le hizo su novio para celebrar el primer año de relación.

Hoy 08:28

Evelyn Botto y Fede Bal están a punto de cumplir su primer año de noviazgo y ya tienen organizado cómo celebrarán la fecha. La actriz contó algunos detalles del plan durante su participación en el programa Otro día perdido, donde protagonizó un divertido intercambio con Mario Pergolini.

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La revelación llegó cuando el conductor les preguntó a sus compañeros qué tenían previsto hacer durante el fin de semana. Botto adelantó que asistiría a un recital de Gorillaz, pero también anunció que el domingo tendría un motivo especial para festejar: "Voy a ver a la banda y el domingo cumplo un año de novia".

La noticia despertó la curiosidad de Pergolini, quien quiso saber si la pareja ya había hablado sobre cómo celebrarían el aniversario. Fue entonces cuando la actriz contó cuál fue la propuesta de su novio.

"Me va a llevar de almuerzo a algún lugar y después se va de viaje", reveló, ante la sorpresa de sus compañeros de programa.

La respuesta generó algunas bromas en el estudio, por lo que Botto tuvo que aclarar que el viaje de Bal está relacionado con sus compromisos profesionales. "Porque trabaja en un programa de viajes. Siempre tengo que explicar lo mismo. Dios, agotador. Trabaja en un programa de viajes en este canal", explicó con humor.

De esta manera, la pareja celebrará su primer aniversario con un almuerzo, antes de que el actor emprenda un nuevo viaje por cuestiones laborales.

Aunque el festejo será breve, la actriz dejó en claro que la fecha no pasará inadvertida y que ambos buscarán compartir un momento especial para recordar su primer año juntos.