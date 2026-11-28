El periodista sufrió una descompensación en el aeropuerto de Ezeiza cuando estaba por viajar a Miami para participar de los Martín Fierro Latino.

Hoy 08:27

Luis Ventura brindó detalles sobre su estado de salud luego de ser internado de urgencia este viernes, tras sufrir una descompensación en el aeropuerto internacional de Ezeiza. El periodista se encontraba realizando los trámites para viajar a Miami, donde tenía previsto participar de los Martín Fierro Latino, cuando comenzó a sentirse mal.

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Desde el Sanatorio de la Trinidad de Quilmes, donde permanece internado, el conductor contó que llegó al centro médico con valores de presión arterial muy elevados. "Tenía 20-11", explicó al referirse a cómo se encontraba al momento de recibir asistencia.

Con el correr de las horas y luego de la atención médica, los profesionales lograron reducir esos valores. "Me la bajaron a 14-8", señaló Ventura, quien posteriormente confirmó que había conseguido estabilizarse: "Recién me estabilizaron a 11-7".

La preocupación por su estado de salud también se había manifestado durante las horas previas a la internación. Alicia Pedrelli, productora de Secretos Verdaderos, contó que había notado al periodista más cansado de lo habitual cuando llegó a grabar el programa.

Según relató, Ventura había comenzado su jornada temprano y tenía una agenda cargada de compromisos laborales. Incluso, aseguró que lo había visto algo decaído, aunque él le había manifestado que solamente estaba cansado.

La productora también señaló que el ritmo de trabajo del periodista es muy exigente, con pocas horas de descanso y una agenda que suele extenderse desde la madrugada hasta la noche.

Por el momento, Ventura permanece internado en observación y bajo controles médicos. Según lo informado, continuará en la clínica al menos hasta el lunes, mientras los profesionales siguen de cerca su evolución.