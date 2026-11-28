A horas que la causa prescriba. Verónica González fue convocada a indagatoria por el asesinato de Gastón Bustamante, el nene de 12 años que apareció muerto en su casa de Miramar en 2011.

Hoy 08:17

A 15 años del asesinato de Gastón Bustamante, la investigación que parecía encaminada a quedar impune dio un giro decisivo. A horas de que se cumpliera el plazo de prescripción, la Fiscalía resolvió citar a declarar como imputada a Verónica González, la madre del nene de 12 años que fue asesinado en su casa de Miramar en noviembre de 2011.

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Para la familia de la víctima, la decisión significa mucho más que un avance procesal. Es la posibilidad de que, después de tantos años de incertidumbre, la Justicia pueda dar una respuesta sobre quién mató a Gastón.

La decisión del fiscal Rodolfo Moure llegó el 19 de noviembre pasado, apenas dos días antes de que se cumpliera un nuevo aniversario del homicidio. Ese primer llamado a indagatoria interrumpió el plazo de prescripción y dejó la causa vigente.

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“Para la familia es un paso muy importante después de 15 años, pero no nos tomó por sorpresa. Venimos acompañando la investigación y entendíamos que los elementos reunidos justificaban este avance”, sostuvo Juan Manuel Belliure, abogado de los familiares de la víctima, en diálogo con TN.

El letrado remarcó que el objetivo ahora es que la investigación progrese sin volver a someter a los seres queridos de Gastón a un proceso de sufrimiento. “La familia necesita que haya una respuesta de la Justicia, ellos querían que este tema en algún momento se esclareciera o que tuviera algún final”, expresó.

Ahora, la Fiscalía deberá profundizar especialmente en el terreno de las pruebas técnicas y genéticas, para intentar consolidar una acusación que pueda sostenerse en un eventual juicio oral.

El sobreseimiento de Julián Ramón y una hipótesis que quedó descartada

El 21 de noviembre de 2011, Gastón Bustamante fue asesinado en la casa familiar de Miramar, ubicada en calle 27, entre 46 y 48. Tenía 12 años cuando lo mataron y su crimen impactó fuerte en la ciudad balnearia.

Como iba al colegio en el turno tarde, aquella mañana el asesino lo sorprendió mientras dormía: lo golpeó y lo estranguló con una media.

Durante años, la investigación por el asesinato de Gastón estuvo atravesada por las sospechas sobre Julián Ramón, el novio de la hermana del chico. Fue el único imputado por el crimen y permaneció bajo sospecha durante casi una década.

Su detención se había producido después de que encontraran sus huellas dactilares en un televisor ubicado en la habitación donde asesinaron al nene. Sin embargo, esa evidencia no alcanzó para sostener la acusación y terminó siendo sobreseído.

La resolución quedó firme después de ser confirmada por distintas instancias judiciales, incluida la Corte Suprema de la Nación.

“Todas las hipótesis que se manejaban, que apuntaban contra Julián Ramón, realmente nunca tuvieron sentido ni fueron reales en muchas partes”, afirmó Belliure. Y subrayó: “Durante años la investigación se concentró en una hipótesis que terminó descartada, y eso tuvo un costo en tiempo”.

Con esa línea cerrada, el homicidio de Carlos Bustamante permitió incorporar elementos que no estaban disponibles cuando se investigó inicialmente el crimen de Gastón.

“Ya en 2013 había pericias que apuntaban al círculo íntimo. El homicidio de Carlos en 2019 aportó elementos que antes no existían”, precisó el letrado.

De todos modos, evitó responsabilizar a quienes intervinieron en las distintas etapas del expediente. “No es momento de buscar culpables en la investigación, sino de que avance”, remarcó.

Así hablaba la madre de Gastón Bustamante, el nene asesinado en Miramar en 2011. (Video: TN).

Las pruebas que volvieron a poner a la madre en el centro de la investigación

El giro en la causa se produjo ocho años después cuando, en la misma casa de la calle 27, entre 47 y 48, y también en su propio cuarto, asesinaron a golpes a Carlos Bustamante, el papá de Gastón, y entonces se destapó la peor de las sospechas: ¿los dos fueron asesinados por la misma persona?

Verónica González, madre y esposa de las víctimas, fue la última en verlos vivos y la primera en verlos muertos. Hasta ahora, nunca la habían vinculado con el homicidio de su hijo, pero en el caso de su pareja las pruebas la acorralaron.

Por el homicidio del hombre, González fue condenada a prisión perpetua en diciembre de 2022. Esa investigación podría convertirse en la llave que abra la puerta al esclarecimiento de las dos muertes.

Belliure explicó que la Fiscalía trabaja sobre dos grupos de evidencias. Por un lado, las pruebas reunidas desde 2011: la escena del crimen, las pericias, los testimonios de vecinos y la reconstrucción de los horarios de aquella mañana.

Por otro, los elementos que aparecieron a partir del homicidio de Carlos: las pericias psicológicas y psiquiátricas realizadas en esa causa, la sentencia condenatoria y un informe comparativo elaborado por Policía Científica durante noviembre de este año.

“Que se analicen ambos hechos en conjunto es lo que permitió esta nueva hipótesis”, explicó el abogado. También se refirió a las similitudes entre los dos asesinatos y a la necesidad de reconstruir las secuencias para determinar si hubo una misma modalidad de ejecución.

Detrás de las muertes, sin embargo, todavía faltan certezas. “El móvil siempre fue la incógnita y por qué lo hizo, pero en eso estuvimos trabajando para poder acreditarlo en el juicio”, sostuvo Belliure.

Lo que describieron las pericias sobre Verónica González

Entre los elementos incorporados al expediente aparecen informes psicológicos y psiquiátricos sobre Verónica González, elaborados en el marco de la causa por el asesinato de su esposo.

El dolor de los hermanos de Gastón Bustamante: "Ella era mala". (Video: TN).

En esas evaluaciones, a las que pudo acceder TN, se describieron distintos rasgos de personalidad, entre ellos inmadurez afectiva, inestabilidad emocional, capacidad de empatía disminuida, celos, ausencia de autocrítica y tendencia a la victimización.

También se mencionaron conductas manipuladoras, mecanismos de negación y justificación, elementos paranoides y comportamientos perjudiciales hacia personas de su entorno cercano.

Los informes hicieron referencia, además, a una alternancia entre la sobreprotección y la indiferencia en el cuidado de su hijo, así como a dificultades para asumir responsabilidades y compromisos.

Para Belliure, esos antecedentes deben ser considerados junto con el resto de las pruebas y la reconstrucción de los dos homicidios.

De todos modos, el abogado fue cuidadoso al referirse a la responsabilidad penal de González. “Lo que importa es lo que se pueda probar en un juicio. Lo que sí puedo decir es que hay elementos serios que justifican esta hipótesis y que la Fiscalía los consideró suficientes para citarla. Todavía hay aspectos técnicos que tienen que terminar de esclarecerse. Para eso está el proceso y vamos a respetarlo”, afirmó.

El deseo de la familia: que la verdad salga a la luz sin volver a sufrir

Mientras la investigación vuelve a avanzar, los familiares de Gastón intentan procesar una noticia que esperaron durante 15 años. Belliure explicó que Rocío, la hermana del nene asesinado, y Julián Ramón, su pareja, siguieron adelante con sus vidas, aunque el expediente y sus consecuencias nunca dejaron de estar presentes.

En este sentido, señaló que la familia busca que esta nueva etapa judicial no se convierta en otra experiencia de revictimización. Sobre todo para Rocío, que ya perdió a su padre y a su hermano menor.

“Lo estamos manejando con cautela, pero bueno, ya están acostumbrados. La verdad es que yo creo que toda esta situación de que los reflectores salgan de la cabeza de ellos (de Rocío y de Julián) para ir a donde corresponde es la mejor forma de cerrar el tema, de poder seguir”, expresó.

Y concluyó con una definición que resume el reclamo de los familiares después de tanto tiempo: “Que sea lo que tenga que ser, pero por lo menos que sea lo menos traumático”.

Quince años después, el asesinato de Gastón Bustamante tiene tal vez por primera vez una posibilidad concreta de acercarse a la verdad.

La citación a indagatoria de la madre abrió una nueva etapa en un expediente que estuvo a punto de cerrarse sin respuestas.