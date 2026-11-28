La pequeña fue encontrada en un predio del barrio Playa Los Lobos. El sospechoso quedó acusado de homicidio agravado por alevosía.

Hoy 08:12

Un dramático episodio conmociona a la ciudad balnearia de Miramar, donde una beba de apenas un mes fue encontrada sin vida en un predio del barrio Playa Los Lobos. Por el hecho, la Policía detuvo a un hombre acusado por el presunto crimen.

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De acuerdo con la información aportada a la Agencia Noticias Argentinas, los investigadores establecieron que la familia de la pequeña no se encontraba junto a ella, sino que había sido localizada en la ciudad de Mar del Plata. Ante esta situación, se inició un operativo para dar con el paradero de la recién nacida.

El procedimiento contó con la participación de efectivos policiales, peritos de la Policía Científica y un médico policial, bajo la intervención del fiscal Rodolfo Moure.

Horas más tarde, la beba fue encontrada muerta en un terreno ubicado sobre calle Las Ballenas, entre Las Almejas y Los Nautilos, en el barrio Playa Los Lobos.

A partir de las primeras actuaciones, la Fiscalía Descentralizada de Miramar dispuso la detención de un hombre señalado como presunto responsable del hecho, bajo la imputación de "homicidio agravado por alevosía".

Tras su arresto, el sospechoso fue llevado a la sede fiscal para cumplir con las actuaciones correspondientes y posteriormente trasladado a la Unidad Penitenciaria N.º 44 de Batán, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

Por otra parte, el Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño intervino para brindar asistencia a los menores que integran el grupo familiar.

La investigación continúa con el objetivo de establecer cómo se produjo la muerte de la pequeña y determinar las circunstancias del dramático episodio.