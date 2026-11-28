Los bandeños disfrutarán de un día soleado con temperaturas agradables. Sin embargo, se anticipan días de calor intenso en los próximos días.

Hoy 08:11

Hoy, los bandeños pueden disfrutar de un clima soleado con una temperatura actual de 19.9 °C, que se siente como 20.8 °C. La humedad es del 79% y el viento sopla a 5.8 km/h desde el noreste, creando un ambiente bastante cómodo para actividades al aire libre.

A medida que avanza el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 32.6 °C, lo que promete un ambiente cálido para los bandeños. Las condiciones mayormente despejadas permiten disfrutar del sol, ideal para salir y compartir con amigos y familia.

Sin embargo, a partir de mañana, las condiciones climáticas cambiarán ligeramente, ya que se pronostica un cielo parcialmente nublado con mínimas de 21 °C y máximas que podrían llegar hasta 35.1 °C. Los bandeños deberán estar preparados para un ligero aumento en la temperatura.

El lunes, la situación se tornará un poco más inestable, ya que se anticipan lluvias irregulares en las cercanías de La Banda. Las temperaturas mínimas estarán alrededor de 22.4 °C, mientras que las máximas podrían alcanzar hasta 36.5 °C, lo que indicaría un inicio de semana muy caluroso.

En resumen, hoy los bandeños disfrutarán de un día soleado con mínima de 18.2 °C y máxima de 32.6 °C. Para mañana, el pronóstico indica un cielo parcialmente nublado y temperaturas entre 21 °C y 35.1 °C, mientras que el lunes podría haber lluvias irregulares con mínimas de 22.4 °C y máximas de 36.5 °C.

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