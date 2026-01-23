Bombazo del mercado de pases: Boca va a la carga por Santiago Ascacíbar

Luego de que River intentara avanzar sin éxito en el arranque del mercado, ahora es Boca el que aparece con una firme intención de negociar por Santiago Ascacíbar. El mediocampista de 28 años, reciente campeón con Estudiantes, volvió a quedar en el centro de la escena y el Xeneize lo tiene apuntado como refuerzo para el mediocampo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En Ezeiza, el búnker azul y oro se activó en las últimas horas y abrió varios frentes de negociación en un verano que, por ahora, no tuvo incorporaciones de cara al debut en el Torneo Apertura. Mientras avanzan las gestiones por Kevin Serna, Ángel Romero y Alexis Cuello, desde el club confirman que también consultarán condiciones por el polifuncional volante, un nombre que ya había estado en el radar de Juan Román Riquelme.

El interés no sorprende. Hace apenas un año, Boca ya había levantado el teléfono por Ascacíbar cuando Fernando Gago era el entrenador. En esta ocasión, el contexto es distinto: el futbolista viene de ser doble campeón del fútbol argentino y su futuro vuelve a ser tema de debate.

Aunque Claudio Úbeda cuenta con variantes en el mediocampo, en Boca consideran clave sumar un jugador dinámico, con llegada al área y capacidad para recostarse por la banda derecha, funciones que el ex Stuttgart puede cumplir. Tras los festejos con el Pincha, el propio Ascacíbar dejó una frase que alimentó los rumores: “Seguramente la camiseta de Estudiantes me queda linda, pero uno va a pensar en lo que viene. Ahora tengo ganas de festejar”.

El Ruso tiene contrato con Estudiantes hasta diciembre de 2027 y, según los últimos sondeos, la dirigencia encabezada por Juan Sebastián Verón pretende alrededor de seis millones de dólares para liberarlo. De todos modos, en La Plata aseguran que no pondrán trabas si aparece una propuesta acorde.

Qué dijo Verón sobre el interés de Boca y River

En una entrevista con ESPN, Verón fue claro al referirse a la situación del mediocampista. “Al Ruso queremos retenerlo, pero hay una cuestión económica en la que, llegado un punto, no vamos a poder competir y ahí decidirá él”, explicó.

Además, se refirió a la diferencia de poder económico con los grandes del país: “Contra Boca y River no podemos competir. No hablo mal de ellos, yo haría lo mismo si tuviera la posibilidad. Al Ruso lo queremos retener, pero nos da el cuero hasta un punto”.

“No vamos a cortarle la carrera a nadie. Haremos el esfuerzo máximo y, si no se puede, lo vamos a acompañar. Ojalá termine la carrera en el club”, cerró Verón, con más ilusión que certezas. Por ahora, Boca observa y evalúa, en una negociación que aparece como inesperada, pero cada vez más posible.