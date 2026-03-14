El Comité de Emergencia informó sobre el operativo por la crecida de los ríos Dulce y Salado

El informe incluye el trabajo de Obras Públicas, Defensa Civil y otras áreas del Estado que realizan tareas de control, asistencia y prevención en localidades afectadas.
Ante la crecida registrada en distintos tramos de los ríos Dulce y Salado y las intensas precipitaciones en la mayor parte del territorio, el Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero mantiene activo un operativo integral de monitoreo, prevención y asistencia, coordinado entre los organismos provinciales, municipios y comisiones municipales.
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Las acciones se desarrollan de manera permanente a través de Obras Públicas, Vialidad, Desarrollo Social, Gobierno, Defensa Civil y la policía de la provincia, con presencia territorial en las zonas más sensibles y seguimiento constante de la evolución del comportamiento de los cursos de agua.
Comité de Emergencia
El objetivo es mitigar los impactos del fenómeno hídrico, resguardar a las familias santiagueñas y garantizar una respuesta rápida ante cualquier contingencia.
El Ministerio de Obras Públicas despliega equipos técnicos y maquinaria pesada en distintos puntos de la provincia con tareas orientadas a mejorar el escurrimiento del agua, reforzar defensas y prevenir posibles afectaciones.
Actualmente se ejecutan trabajos en:
•La Bajada (departamento Banda)
•Sunchi Tuyoj
•Santos Lugares
•Rincón de Esperanza
•Canal Cancino – Brea Pozo
•La Candelaria (departamento Copo)
•Bandera (departamento Belgrano), con tareas de limpieza de desagües
•Azud de Rincón de Esperanza (departamentos Sarmiento y Juan F. Ibarra), con refuerzo de bordos
•Desagüe Principal Sur (DPS)
•Los Cardozos (departamento Capital)
•Esteco (departamento Alberdi)
•Nueva Esperanza y Chañar Bajada (departamento Pellegrini), con construcción de defensas en el puente sobre el río Horcones.
Acompañamiento social a familias afectadas
A través de dispositivo de asistencia territorial, con presencia de equipos técnicos en las localidades afectadas y coordinación permanente con autoridades municipales y comisionados.
La Subsecretaría Provincial de Defensa Civil mantiene un operativo permanente de monitoreo, prevención y asistencia en zonas afectadas por la crecida y desborde de los ríos Salado y Dulce, en coordinación con organismos provinciales, fuerzas de seguridad y autoridades locales.
Las tareas incluyen relevamientos territoriales, seguimiento de la evolución del caudal de los ríos y acompañamiento a las familias que residen en sectores vulnerables.
Comité de Emergencia
Las acciones se concentran principalmente en los departamentos Pellegrini, Alberdi, Copo y Jiménez, donde se realizan tareas de asistencia y monitoreo en:
Chañar Bajada, Rodeo, El Ojito, Jumi Pozo, Quebracho Coto y Santo Domingo (departamento Pellegrini);
El Churqui, La Manga, San Luis, Alto Alegre, Saladillo, Esteco, Olimpo y Arenal (departamento Alberdi);
La Candelaria, Villa Matoque y La Banda (departamento Copo);
Porvenir, San Bernardo, Santa María, El Puestito, El Ceibalito, Villa Nueva, San Jorge, San Gregorio, Laguna Blanca, Las Lomitas, La Zanita, Cruz Grande, Cadillal, El Volcán y Las Cejas (departamento Jiménez).
En el departamento Banda, los trabajos se concentran en La Bajada, Salta Prolongación y sectores urbanos de la ciudad de La Banda.
Asimismo, se registran intervenciones en:
Departamento Capital: Los Cardozos.
Departamento Atamisqui: Juanillo, Los Tolozas, Los Peraltas y Totoras.
Departamento Avellaneda: Toro Pan y Punta Pozo.
Departamento Salavina: Sabagasta, Tala Yacu, Candelario, Juan Sagol, La Paliza, Varas Cuchuna, Carreta Paso, Trincheras, Bordo Pampa, Taco Isla, Paso de Oscares y Guerra.
En todos estos sectores se mantiene seguimiento permanente de la situación hídrica y social, con el objetivo de anticipar posibles contingencias y garantizar asistencia inmediata a las familias que pudieran verse afectadas.
Centros de evacuados habilitados:
En el marco del operativo preventivo se encuentran habilitados centros de evacuados en distintos puntos de la provincia:
•Termas de Río Hondo
•2 en la La Banda
•San José del Boquerón (departamento Copo): 6 familias
•Colonia Siegel (departamento Sarmiento): 2 familias
•Sabagasta (departamento Salavina): 2 familias
Estos espacios cuentan con acompañamiento permanente de equipos provinciales y municipales.
El Gobierno de la Provincia mantiene monitoreo permanente del comportamiento de los ríos Dulce y Salado, reforzando las acciones preventivas y la presencia territorial en las zonas que presentan mayor sensibilidad ante el incremento del caudal.
Las distintas áreas continúan trabajando de manera coordinada para garantizar asistencia a las familias santiagueñas, sostener el acompañamiento en territorio y responder de manera inmediata ante cualquier eventualidad vinculada a la situación hídrica.