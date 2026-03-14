El Comité de Emergencia informó sobre el operativo por la crecida de los ríos Dulce y Salado

El informe incluye el trabajo de Obras Públicas, Defensa Civil y otras áreas del Estado que realizan tareas de control, asistencia y prevención en localidades afectadas.

Hoy 18:58

Ante la crecida registrada en distintos tramos de los ríos Dulce y Salado y las intensas precipitaciones en la mayor parte del territorio, el Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero mantiene activo un operativo integral de monitoreo, prevención y asistencia, coordinado entre los organismos provinciales, municipios y comisiones municipales.

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Las acciones se desarrollan de manera permanente a través de Obras Públicas, Vialidad, Desarrollo Social, Gobierno, Defensa Civil y la policía de la provincia, con presencia territorial en las zonas más sensibles y seguimiento constante de la evolución del comportamiento de los cursos de agua.

Comité de Emergencia

El objetivo es mitigar los impactos del fenómeno hídrico, resguardar a las familias santiagueñas y garantizar una respuesta rápida ante cualquier contingencia.

El Ministerio de Obras Públicas despliega equipos técnicos y maquinaria pesada en distintos puntos de la provincia con tareas orientadas a mejorar el escurrimiento del agua, reforzar defensas y prevenir posibles afectaciones.

Actualmente se ejecutan trabajos en:

•La Bajada (departamento Banda)

•Sunchi Tuyoj

•Santos Lugares

•Rincón de Esperanza

•Canal Cancino – Brea Pozo

•La Candelaria (departamento Copo)

•Bandera (departamento Belgrano), con tareas de limpieza de desagües

•Azud de Rincón de Esperanza (departamentos Sarmiento y Juan F. Ibarra), con refuerzo de bordos

•Desagüe Principal Sur (DPS)

•Los Cardozos (departamento Capital)

•Esteco (departamento Alberdi)

•Nueva Esperanza y Chañar Bajada (departamento Pellegrini), con construcción de defensas en el puente sobre el río Horcones.

Acompañamiento social a familias afectadas

A través de dispositivo de asistencia territorial, con presencia de equipos técnicos en las localidades afectadas y coordinación permanente con autoridades municipales y comisionados.

La Subsecretaría Provincial de Defensa Civil mantiene un operativo permanente de monitoreo, prevención y asistencia en zonas afectadas por la crecida y desborde de los ríos Salado y Dulce, en coordinación con organismos provinciales, fuerzas de seguridad y autoridades locales.

Las tareas incluyen relevamientos territoriales, seguimiento de la evolución del caudal de los ríos y acompañamiento a las familias que residen en sectores vulnerables.

Comité de Emergencia

Las acciones se concentran principalmente en los departamentos Pellegrini, Alberdi, Copo y Jiménez, donde se realizan tareas de asistencia y monitoreo en:

Chañar Bajada, Rodeo, El Ojito, Jumi Pozo, Quebracho Coto y Santo Domingo (departamento Pellegrini);

El Churqui, La Manga, San Luis, Alto Alegre, Saladillo, Esteco, Olimpo y Arenal (departamento Alberdi);

La Candelaria, Villa Matoque y La Banda (departamento Copo);

Porvenir, San Bernardo, Santa María, El Puestito, El Ceibalito, Villa Nueva, San Jorge, San Gregorio, Laguna Blanca, Las Lomitas, La Zanita, Cruz Grande, Cadillal, El Volcán y Las Cejas (departamento Jiménez).

En el departamento Banda, los trabajos se concentran en La Bajada, Salta Prolongación y sectores urbanos de la ciudad de La Banda.

Asimismo, se registran intervenciones en:

Departamento Capital: Los Cardozos.

Departamento Atamisqui: Juanillo, Los Tolozas, Los Peraltas y Totoras.

Departamento Avellaneda: Toro Pan y Punta Pozo.

Departamento Salavina: Sabagasta, Tala Yacu, Candelario, Juan Sagol, La Paliza, Varas Cuchuna, Carreta Paso, Trincheras, Bordo Pampa, Taco Isla, Paso de Oscares y Guerra.

En todos estos sectores se mantiene seguimiento permanente de la situación hídrica y social, con el objetivo de anticipar posibles contingencias y garantizar asistencia inmediata a las familias que pudieran verse afectadas.

Centros de evacuados habilitados:

En el marco del operativo preventivo se encuentran habilitados centros de evacuados en distintos puntos de la provincia:

•Termas de Río Hondo

•2 en la La Banda

•San José del Boquerón (departamento Copo): 6 familias

•Colonia Siegel (departamento Sarmiento): 2 familias

•Sabagasta (departamento Salavina): 2 familias

Estos espacios cuentan con acompañamiento permanente de equipos provinciales y municipales.

El Gobierno de la Provincia mantiene monitoreo permanente del comportamiento de los ríos Dulce y Salado, reforzando las acciones preventivas y la presencia territorial en las zonas que presentan mayor sensibilidad ante el incremento del caudal.

Las distintas áreas continúan trabajando de manera coordinada para garantizar asistencia a las familias santiagueñas, sostener el acompañamiento en territorio y responder de manera inmediata ante cualquier eventualidad vinculada a la situación hídrica.