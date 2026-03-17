El dólar se mantuvo estable cerca de $1.400 y amplió la distancia con el techo de las bandas

La divisa mayorista quedó sin cambios a $1.396 y al público cerró a $1.415. Cuáles son los factores que podrían sostener la estabilidad de la divisa en el corto plazo.

Hoy 17:18

Con mínimas oscilaciones, el dólar confirmó la estabilización reciente en un umbral de los 1.400 pesos que asoma como un nivel sostenible ante la inminencia de la llegada de las divisas del campo, con la concentración de las liquidaciones por exportaciones de granos y sus derivados industriales prevista para el segundo trimestre del año y que puntualmente en mayo marca el récord estacional de superávit fiscal y recaudación por retenciones.

Con un monto sostenido de USD 423,4 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista persistió sin variantes a 1.396 pesos, todavía cerca del piso de 2026 en $1.370,50 del 23 de febrero. El tipo de cambio mayorista baja un peso en marzo y unos 59 pesos o 4,1% desde el inicio de 2026.

La banda superior del esquema de libre flotación aplicado por el Banco Central en el presente año marcó los $1.633,99, que amplió a 237,99 pesos o 17% la brecha con el tipo de cambio oficial, un máximo desde el 3 de julio del año pasado (17,2%) y un rango cómodo para que la autoridad monetaria continúe absorbiendo divisas del mercado sin presión sobre las cotizaciones.