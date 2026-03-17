La Selección Argentina recibirá a Guatemala y se despediría del país en La Bombonera

La Albiceleste enfrentará al seleccionado centroamericano el próximo martes 31 de marzo en Argentina y, ante la imposibilidad de jugar en River por un recital, la sede elegida es la cancha de Boca.

Hoy 23:42

Tras la cancelación oficial de la Finalissima, la Selección Argentina de fútbol aceleró las gestiones y acordó disputar un amistoso ante Selección de fútbol de Guatemala el próximo 31 de marzo, en lo que será la despedida en el país antes del Mundial 2026.

La Bombonera, la sede elegida

Ante la imposibilidad de utilizar el Estadio Monumental por un recital de la banda AC/DC, la Asociación del Fútbol Argentino solicitó utilizar el estadio de Boca Juniors.

El club aceptó el pedido y, a falta del anuncio oficial, todo indica que el encuentro se disputará en La Bombonera, escenario que ya había albergado la despedida previa al Mundial de Qatar 2022.

También se habían evaluado otras alternativas como el Estadio Marcelo Bielsa de Newell's Old Boys o el Gigante de Arroyito de Rosario Central, pero finalmente la opción elegida fue el estadio xeneize.

Un partido especial antes de viajar al Mundial

El encuentro marcará el último partido en suelo argentino antes de la Copa del Mundo, ya que los próximos compromisos de la ventana FIFA de junio se disputarían en Estados Unidos y ya con la lista definitiva de 26 convocados.

Se espera un clima similar al vivido en la goleada ante Selección de fútbol de Venezuela en la última fecha de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022, que también funcionó como despedida y tuvo un marco imponente.

El último partido de Argentina en La Bombonera no fue favorable, ya que fue la derrota 2-0 frente a Selección de fútbol de Uruguay por las Eliminatorias Sudamericanas, en noviembre de 2023, resultado que significó la primera caída tras la consagración mundialista.

De esta manera, la Selección Argentina tendrá una nueva oportunidad de reencontrarse con su gente antes de emprender el viaje hacia el Mundial 2026, con el objetivo de llegar de la mejor manera a la defensa del título.