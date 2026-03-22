Central Córdoba quiere confirmar su levantada en una visita de riesgo a Estudiantes

El Ferro enfrenta al Pincha en La Plata buscando seguir sumando en el Torneo Apertura.

Hoy 00:01

Central Córdoba tendrá una prueba exigente este lunes cuando visite a Estudiantes de La Plata desde las 19.00 en el estadio Jorge Luis Hirschi, por la fecha 12 del Torneo Apertura 2026, en un duelo clave para las aspiraciones del Ferroviario.

El equipo dirigido por Lucas Pusineri llega con el ánimo renovado tras volver al triunfo en el Madre de Ciudades, donde derrotó por 1 a 0 a Deportivo Riestra, en un partido donde fueron claves las atajadas de Alan Aguerre y el gol decisivo de Ezequiel Naya.

El Ferro apuesta a su solidez defensiva

Central Córdoba mostró un andar irregular y con poco poder ofensivo, ya que apenas suma cinco goles en diez partidos, por lo que su fortaleza pasa por el orden defensivo y la posibilidad de lastimar mediante contragolpes rápidos.

El Ferro buscará sumar en La Plata para seguir escalando posiciones y ganar confianza en un torneo donde cada punto comienza a ser determinante en la pelea por la clasificación.



Un rival en levantada

Por su parte, Estudiantes llega motivado tras cortar una racha negativa y luego de conocer su grupo en la Copa Libertadores, donde enfrentará a Flamengo, Cusco FC e Independiente Medellín.

El equipo dirigido por Alexander “Cacique” Medina viene de vencer a Gimnasia de Mendoza con dos goles de Tiago Palacios, resultado que lo dejó bien posicionado de cara a la clasificación a los playoffs y con la mira puesta en terminar como líder de su zona.

La probable formación de Central Córdoba

Para este compromiso, el Ferroviario podría salir a la cancha con: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Juan Pablo Pignani, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla, Diego Barrera; Matías Vera, Juan Cardozo, Lucas González; Horacio Tijanovich y Michael Santos.

DT: Lucas Pusineri.

Datos del partido