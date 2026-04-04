Termas de Río Hondo disfruta de un día soleado: clima ideal para este sábado 4 de abril de 2026

Hoy, los termenses podrán disfrutar de un clima mayormente soleado, aunque se anticipan cambios para los próximos días. Las temperaturas oscilarán entre mínimas agradables y máximas bastante cálidas.

04/04/2026

El clima en Termas de Río Hondo se presenta hoy con una condición soleada, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Con una temperatura actual de 20.1 °C, los termenses se beneficiarán de una jornada que promete ser bastante placentera, especialmente con la sensación térmica que se mantiene en el mismo nivel.

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A medida que avanza el día, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 31.3 °C, lo que hará que la jornada sea perfecta para disfrutar de la calidez del sol. Sin embargo, la humedad se mantiene alta, con un 94%, lo que podría hacer que el calor se sienta más intenso en horas pico.

Es importante tener en cuenta que, a pesar de que hoy se presenta soleado, el pronóstico para mañana indica lluvia moderada a intervalos. Las temperaturas mínimas descenderán a 16.2 °C y las máximas se mantendrán por debajo de los 20 grados, alcanzando solo 17.4 °C.

El lunes también se anticipa un clima similar, con lluvia moderada y temperaturas mínimas que rondarán los 16.1 °C y máximas que apenas superarán los 18 °C. Por lo tanto, es recomendable que los termenses se preparen para un cambio abrupto en las condiciones climáticas.

En resumen, hoy los termenses pueden disfrutar de un día soleado con temperaturas que variarán entre 18.1 °C y 31.3 °C. Sin embargo, es crucial estar atentos a los pronósticos, ya que a partir de mañana se prevén lluvias que podrían influir en las actividades al aire libre.