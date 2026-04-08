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Alerta Boca: CONMEBOL abrió un expediente contra Barcelona y podría perder la localía

El club ecuatoriano quedó bajo la lupa tras agresiones al árbitro en su debut y se expone a duras sanciones que podrían impactar en la Libertadores.

08/04/2026

La CONMEBOL abrió un expediente disciplinario contra Barcelona SC tras los incidentes ocurridos en su debut en la Copa Libertadores ante Cruzeiro. La situación genera expectativa en Boca Juniors, que comparte competencia y podría verse beneficiado ante una eventual sanción.

Según el informe del árbitro Juan Benítez, la terna arbitral fue agredida por hinchas locales al retirarse del campo de juego tras la derrota 1-0 del conjunto de Guayaquil. A raíz de esto, la Unidad Disciplinaria del organismo ya inició el proceso y aguarda los descargos del club ecuatoriano.

Las posibles sanciones para Barcelona SC son variadas y podrían ir desde una multa económica —que suele comenzar en los 15.000 dólares y escalar según la gravedad— hasta medidas deportivas más severas. Entre ellas, se contemplan el cierre parcial o total del estadio, o incluso la obligación de jugar en un escenario neutral.

En escenarios más extremos, el reglamento también prevé sanciones mayores como la descalificación del torneo, aunque esta opción aparece como poco probable. De todas formas, el caso está en análisis y su resolución podría tener impacto directo en el desarrollo del grupo, con Boca atento a lo que pueda decidir la CONMEBOL en los próximos días.

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