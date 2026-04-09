La Bombonera se agranda: Boca sumará más lugares en su estadio

Mientras avanza el proyecto de ampliación total, el club realizará modificaciones que permitirán aumentar el aforo de manera inmediata.

Hoy 22:57

En Boca Juniors siguen dando pasos para ampliar su casa. Mientras aguarda la aprobación definitiva del ambicioso proyecto que llevaría la capacidad a más de 84 mil espectadores, el club ya definió una serie de cambios en La Bombonera que permitirán sumar cerca de 3.000 hinchas en el corto plazo.

La medida surge a partir de un estudio de isóptica encargado por la dirigencia que encabeza Juan Román Riquelme. Este análisis técnico evaluó factores como la visibilidad, la distancia al campo de juego y la inclinación de las tribunas, y concluyó que es posible realizar ajustes sin afectar la experiencia del espectador.

El cambio principal estará en las populares bajas, que dejarán de tener curvatura para pasar a ser rectas. Esto permitirá acercarlas a los arcos y ganar alrededor de 1.500 lugares adicionales en cada sector, incrementando notablemente la capacidad del estadio.

A su vez, el club ya trabaja en la eliminación de 500 butacas en la tribuna norte alta, que volverá a ser popular. Esta modificación aportará otros 1.500 lugares más, completando así el aumento previsto.

Las reformas no terminan ahí. Boca también avanza con la construcción de un nuevo patio de comidas en la platea L, con once locales gastronómicos, y proyecta la inauguración de un Hard Rock Cafe dentro del estadio para el mes de agosto, lo que representará un importante ingreso económico.

En paralelo, continúa la modernización de los accesos, especialmente la puerta 3, que contará con un renovado frente y una pantalla LED de gran tamaño importada desde Corea del Sur.

De esta manera, mientras el mega proyecto de ampliación sigue su curso, Boca apuesta por mejoras concretas e inmediatas para que más hinchas puedan vivir la experiencia en La Bombonera.