La Banda se prepara para un fin de semana cálido: temperaturas en ascenso este viernes 10 de abril de 2026

Los bandeños disfrutarán de un viernes con clima parcialmente nublado y temperaturas agradables. El pronóstico indica un fin de semana cálido con temperaturas en ascenso.

Hoy 08:29

Hoy, en La Banda, los bandeños se encuentran bajo un cielo parcialmente nublado, con una temperatura actual de 15.2 °C, que se siente igual gracias a la baja humedad del 94%. Este clima genera una sensación de frescura que puede ser apreciada en las primeras horas del día.

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A medida que avanza la jornada, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 26.5 °C. Esto sugiere que los bandeños pueden disfrutar de una tarde más cálida y agradable, ideal para actividades al aire libre.

El pronóstico para mañana, sábado 11 de abril, anticipa un clima también parcialmente nublado, con temperaturas que oscilarán entre 19.8 °C de mínima y 27.9 °C de máxima. Esto indica que el fin de semana comenzará con condiciones similares, manteniendo a los bandeños cómodos y activos.

El domingo 12 de abril, se prevé un cambio en el clima con una jornada soleada, donde la temperatura mínima será de 17.2 °C y la máxima podría alcanzar los 29.5 °C. Este aumento en la temperatura sugiere que se aproximan días más cálidos para la región.

En resumen, hoy los bandeños experimentarán un clima parcialmente nublado con temperaturas que irán de 16.9 °C a 26.5 °C. Para los próximos días, se espera un fin de semana cálido con mínimas y máximas en ascenso.