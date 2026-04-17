Nicole Kidman, sobre su divorcio de Tom Cruise: "Fue lo mejor que me pudo pasar en mi carrera"

La actriz habló de cómo fue el proceso de divorcio de su primer marido, Tom Cruise, y de cómo su carrera cambió drásticamente tras este acontecimiento.

Hoy 07:04

Durante más de una década, el matrimonio que Nicole Kidman tuvo con el actor Tom Cruise obtuvo la atención de todos los fans y copó cientos de portadas de la prensa sensacionalista, haciendo que ambos se convirtieran en la pareja más mediática del Hollywood de los 90. Los dos intérpretes se conocieron poco antes de iniciar el rodaje de ‘Días de trueno’ (Tony Scott, 1990), donde coincidieron en pantalla por primera vez, y se casaron durante la Nochebuena de 1990, cuando ella contaba tan solo con 23 años. De este modo, el matrimonio se enfrascó en una duradera relación que les llevó a adoptar a sus dos hijos, Isabella Jane Cruise, nacida en 1992, y Connor Antony Cruise, nacido en 1995.

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Sin embargo, en febrero de 2001, el portavoz de la pareja hizo oficial el anuncio de su separación, algo que poco más tarde derivó en un divorcio definitivo entre ambos, que fue seguido con gran atención por parte de la prensa. Desde entonces, muchos rumores han surgido alrededor de los verdaderos motivos que llevaron a finalizar el matrimonio. Entre ellos, la prensa especuló con un posible romance entre la actriz australiana y su compañero de reparto en ‘Cold Mountain’ (Anthony Minghella, 2003), Jude Law, algo que Kidman negó en repetidas ocasiones. También se achacó como motivo de la ruptura la enorme tensión a la que el director Stanley Kubrick había sometido a la pareja durante el rodaje de ‘Eyes Wide Shut’ (Stanley Kubrick, 1999), ya que el cineasta les involucró en un rodaje que no tenía fecha de finalización y trató por todos los medios de poner a prueba su fidelidad y sus celos para tratar de generar una desconfianza que se hiciera patente en la gran pantalla.

Nicole Kidman

No obstante, la versión que más enteros ha ganado durante los últimos años explica que el verdadero motivo del distanciamiento de la pareja estuvo relacionado con la ferviente fe que Tom Cruise profesa a la Iglesia de la Cienciología. Al parecer, cuando sus hijos comenzaron a crecer, el actor trató de involucrarlos de manera firme en sus postulados, algo a lo que Kidman se negó tajantemente.

Sea como fuere, la propia Kidman afirmó sobre su divorcio de Tom Cruise que "fue lo mejor que me pudo pasar en mi carrera como actriz", tal y como explicó durante la conferencia de ‘Women in the World’, en octubre de 2015: “En aquel momento estaba huyendo de mi vida, no era capaz de afrontar la realidad, y como actor tienes esta maravillosa posibilidad de sumergirte y perderte en la vida de otra persona. Tras mi divorcio surgió un trabajo que fue muy aplaudido, así que eso fue algo interesante para mí. Eso culminó con ganar un Oscar y eso provocó una revelación: ‘Esta no es la respuesta’. Tenía en mis manos una estatua de oro y me sentía más sola que nunca”.

Nicole Kidman y Tom Cruise