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Central Córdoba y Yanda FC se ponen al día en el Torneo Anual 2026

El choque de este viernes es un encuentro pendiente de la primera fecha de la Zona A en el predio sintético ferroviario.

Hoy 09:00
Javier Saravich Yanda

Central Córdoba y Yanda FC completarán este viernes el encuentro pendiente correspondiente a la primera fecha de la Zona A del Torneo Anual 2026, en un duelo importante para comenzar a acomodarse en la tabla de posiciones del campeonato organizado por la Liga Santiagueña de Fútbol.

El compromiso se disputará en el Predio Sintético de Central Córdoba y se jugará a puertas cerradas, según confirmó oficialmente la Liga. La jornada comenzará con el partido de Reserva desde las 13 horas, mientras que el encuentro de Primera División dará inicio a las 15.

Programación oficial

  • Reserva: 13 horas
  • Primera División: 15 horas

TEMAS Yanda FC Liga Santiagueña de Fútbol Club Atlético Central Córdoba

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