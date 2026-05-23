En Boca miran de reojo a Wilmar Roldán para la “final” ante Universidad Católica

El árbitro colombiano fue designado para el duelo decisivo por la Copa Libertadores y en el Xeneize hay preocupación por antecedentes polémicos recientes.

Hoy 15:02

Boca Juniors ya empezó a vivir el clima de final que tendrá el próximo jueves frente a Universidad Católica, en un partido decisivo para sus aspiraciones en la Copa Libertadores 2026. Y mientras Claudio Úbeda prepara al equipo, en el club también se encendieron las alarmas por la designación arbitral: el colombiano Wilmar Roldán será el encargado de impartir justicia en La Bombonera.

La elección del experimentado juez sudamericano no pasó inadvertida en el mundo Boca. Sobre todo porque llega apenas días después de la muy cuestionada actuación del venezolano Jesús Valenzuela en el empate frente a Cruzeiro, un partido cargado de polémicas que dejó mucho malestar en el Xeneize.

El historial de Roldán dirigiendo a Boca muestra números positivos, aunque con capítulos recientes que todavía generan bronca en los hinchas. El colombiano arbitró al conjunto de la Ribera en 18 oportunidades: ocho triunfos, cuatro empates y seis derrotas.

Sin embargo, tres de esas caídas ocurrieron en instancias decisivas de la Libertadores. La primera fue en la revancha de la final 2012 ante Corinthians, luego apareció la dura derrota 3-0 frente a Santos en semifinales de 2020 y, más cerca en el tiempo, la caída 2-1 contra Fluminense en la final de la edición 2023.

Más allá de los resultados, en Boca recuerdan especialmente algunas decisiones arbitrales polémicas. Una de las más recientes ocurrió en la eliminación ante Cruzeiro por la Copa Sudamericana 2024, cuando Roldán expulsó a Luis Advíncula antes del minuto de juego tras intervención del VAR.

Aquella decisión tomó aún más repercusión meses después, cuando en una jugada similar durante un partido entre Fluminense y Atlético Mineiro, el árbitro colombiano solamente mostró tarjeta amarilla al uruguayo Facundo Bernal.

Otro episodio que todavía genera enojo en el mundo Boca se produjo en la final de la Libertadores 2023 ante Fluminense. En la acción previa al gol de John Kennedy, que terminó definiendo el título en el alargue, Roldán no sancionó una infracción sobre Valentín Barco. Ese mismo encuentro también terminó con la expulsión de Frank Fabra en medio de las protestas xeneizes por un supuesto penal no cobrado.

Curiosamente, Fabra también había visto la roja en otro encuentro arbitrado por Roldán: la derrota 3-0 ante Santos, tras un pisotón sobre Marinho.

Aunque muchos equipos consideran al colombiano un árbitro “localista” por las estadísticas favorables que suelen tener los equipos que juegan en casa bajo su arbitraje, en Boca prefieren mantenerse en guardia y seguir de cerca cada detalle en la previa de un partido decisivo.

Con la obligación de ganar para avanzar a los octavos de final, el equipo de Claudio Úbeda sabe que no tendrá margen de error el jueves desde las 21.30 en La Bombonera.