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El tiempo en Santiago del Estero para este domingo 24 de mayo de 2026: se espera una jornada fresca y con nubosidad variable

El domingo comenzará con neblina y temperaturas bajas, aunque hacia la tarde se espera un leve ascenso térmico y condiciones estables.

Hoy 02:04

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este domingo 24 de mayo Santiago del Estero tendrá una jornada fresca durante las primeras horas del día y con cielo parcialmente nublado hacia la tarde.

La temperatura mínima prevista será de 9°C, mientras que la máxima alcanzará los 20°C. Además, el organismo nacional no anticipa probabilidades de precipitaciones para toda la jornada.

Durante la madrugada se esperan bancos de neblina, mientras que por la mañana el cielo se presentará algo nublado. Hacia la tarde las condiciones pasarán a parcialmente nublado y, por la noche, el cielo estará mayormente cubierto.

Los vientos soplarán desde el sector norte y noreste entre 7 y 22 kilómetros por hora, con buena visibilidad y condiciones estables en gran parte de la provincia.

Para el inicio de la semana se prevé un leve ascenso térmico, con máximas cercanas a los 20°C y 22°C, acompañado por nubosidad variable y sin lluvias en el corto plazo.

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