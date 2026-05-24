Ucrania pidió una reunión urgente de la ONU tras el ataque ruso que dejó muertos y decenas de heridos

El gobierno de Volodimir Zelensky solicitó una respuesta internacional luego del bombardeo masivo sobre la capital ucraniana, que provocó víctimas fatales y daños en zonas residenciales e infraestructura civil.

Hoy 16:46

El gobierno de Ucrania solicitó este jueves una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas luego de un ataque masivo lanzado por Rusia sobre Kiev, que dejó al menos cuatro muertos, más de 80 heridos y daños en distintos sectores de la capital ucraniana.

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El canciller ucraniano, Andrii Sybiha, informó que ordenó a todas las delegaciones diplomáticas de su país activar los mecanismos multilaterales disponibles para responder al bombardeo, al que calificó como un acto de “terror contra civiles”. A través de sus redes sociales, sostuvo que Moscú busca compensar la falta de avances militares mediante ataques dirigidos contra zonas urbanas e infraestructura crítica.

Además del pedido ante la ONU, Ucrania reclamó una sesión conjunta del Foro de Cooperación para la Seguridad y del Consejo Permanente de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), con el objetivo de aumentar la presión diplomática sobre el Kremlin.

Según detallaron las autoridades ucranianas, los ataques impactaron en cerca de 50 puntos diferentes de Kiev. Entre los sitios afectados se encuentran edificios residenciales, viviendas particulares, mercados, centros educativos, oficinas administrativas, dependencias policiales y el Museo Nacional de Chornóbil.

Sybiha aseguró que el presidente ruso, Vladimir Putin, intenta “intimidar a Ucrania” mediante ataques sobre civiles y sostuvo que Moscú también busca “intimidar al mundo” con el uso de misiles balísticos de alcance intermedio contra ciudades alejadas del frente de combate.

En ese contexto, el funcionario reclamó una respuesta “fuerte y coordinada” de la comunidad internacional y pidió avanzar con medidas multilaterales que permitan “disuadir a Rusia” y forzar al Kremlin a aceptar una paz “integral, justa y duradera”.

El nuevo episodio se produce en medio de una escalada de bombardeos rusos sobre territorio ucraniano y mientras continúan las tensiones entre ambos países tras más de cuatro años de conflicto armado.