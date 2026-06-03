Borja reveló que estuvo cerca de jugar en Boca: “Hablé con Delgado”

El exdelantero de River reconoció que el interés del Xeneize fue real y confirmó que mantuvo contacto con dirigentes.

Hoy 12:55

Miguel Ángel Borja, exdelantero de River, reconoció que estuvo cerca de convertirse en refuerzo de Boca tras su salida del Millonario en 2025. El colombiano confirmó que mantuvo conversaciones con directivos del Xeneize y admitió que la posibilidad de cruzarse de vereda fue concreta.

En diálogo con ESPN Colombia, el actual atacante de Al-Wasl se refirió al interés del club de La Ribera y aseguró: “Fue real, estuve en conversaciones con directivos, con el Chelo Delgado”.

El delantero de 33 años había quedado libre luego de un ciclo en River que terminó marcado por bajos rendimientos, falta de gol y una relación desgastada con parte de los hinchas. En ese contexto, Boca buscaba alternativas para reforzar el ataque y el nombre del colombiano aparecía entre las opciones del gusto de Juan Román Riquelme.

“Creo que las puertas cuando se le abren a uno, es producto del trabajo. Eso que se hizo en Argentina, los goles que se marcaron, los títulos, es bonito”, expresó Borja, quien durante su paso por el Millonario conquistó tres títulos y convirtió 62 goles en 159 partidos.

Además, el “Colibrí” reconoció que la posibilidad de vestir la camiseta azul y oro estuvo muy cerca de concretarse. “Me llevo ese orgullo de decir que esas grandes instituciones me tocaron las puertas. Estuve cerca”, señaló.

En la misma entrevista, Borja contó un detalle familiar que también vinculaba su futuro con Boca: su hermano es hincha del Xeneize. Según reveló, él mismo le había dicho que estuvo cerca de verlo jugar en el club de La Ribera.

La chance de que el colombiano llegara a Boca ya había generado repercusión en diciembre del año pasado, cuando el delantero tenía un pie afuera de River. En ese momento, había dicho: “Hay que escuchar cuál es la oferta. A ver qué dice Román y vamos todos al palco de la Bombonera”.

También había reconocido públicamente su respeto por el club: “A mí me gustaría, Boca es grande en Argentina, lo ha demostrado con los campeonatos”.

Finalmente, Borja continuó su carrera en el fútbol árabe. Actualmente juega en Al-Wasl, equipo de la UAE Pro League de Emiratos Árabes, donde acumula 8 goles en 16 partidos. Su equipo terminó tercero en la liga y quedó eliminado en cuartos de final de la Liga de Campeones 2 de la AFC ante el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo.