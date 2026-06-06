Tras dos meses sin verse, Mauro Icardi se reencontró con sus hijas en un clima de calma y sin escándalos

El futbolista retiró a las niñas en un barrio privado de Nordelta para compartir tres semanas con ellas, en el marco de una resolución judicial que fijó las condiciones del encuentro.

Hoy 18:15

Después de dos meses sin contacto presencial y tras regresar a la Argentina junto a la China Suárez luego de unas vacaciones en Japón y Maldivas, Mauro Icardi finalmente se reencontró con las dos hijas que tuvo con Wanda Nara.

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El encuentro se concretó este sábado en un barrio privado de Nordelta y, a diferencia de ocasiones anteriores, se desarrolló sin conflictos ni demoras. La escena quedó registrada en un video que rápidamente comenzó a circular en las redes sociales.

Las imágenes muestran al delantero aguardando dentro de su vehículo mientras las niñas se acercaban con sus pertenencias y sus mascotas para iniciar la convivencia con su padre. En un momento, Icardi descendió del automóvil para ayudar a una de sus hijas a acomodar a los perros, mientras Wanda terminaba de cargar el equipaje que las menores llevarían para las próximas semanas.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue que Wanda Nara evitó cualquier acercamiento directo con su expareja. Una vez finalizada la carga de las valijas, se alejó del vehículo y fueron las niñas quienes corrieron a despedirse de ella antes de partir.

También generó repercusión la presencia de Martín Migueles, actual pareja de Wanda, quien acompañó a la empresaria hasta el lugar del encuentro. Incluso, según pudo observarse en las imágenes, saludó cordialmente a Icardi con un apretón de manos, un gesto que fue interpretado por muchos como una señal de distensión.

Otro detalle destacado por los usuarios en redes sociales fue la aparente ausencia de la China Suárez durante el reencuentro. Según se observó en el video, una de las niñas ocupó el asiento delantero del vehículo, lo que alimentó las especulaciones acerca de que la actriz no participó del momento de retiro de las menores.

El encuentro se realizó bajo las condiciones establecidas por el Juzgado Civil 106, que dispuso que las niñas permanezcan con su padre desde el 6 hasta el 29 de junio. Durante ese período, Icardi deberá garantizar el cumplimiento de todas las actividades, tratamientos y compromisos de sus hijas, además de respetar la comunicación cotidiana con su madre.

La resolución judicial también contempla la posibilidad de viajes dentro del país, aunque establece que cualquier traslado deberá ser informado previamente a Wanda Nara y no podrá realizarse durante el ciclo lectivo.

Además, el magistrado ordenó que el futbolista deposite una caución de 8 millones de pesos en una cuenta judicial, monto que podría ejecutarse en caso de incumplimiento de las condiciones fijadas para la revinculación.

De esta manera, el esperado reencuentro entre Icardi y sus hijas se desarrolló en un contexto muy distinto al de las oportunidades anteriores, cuando las tensiones familiares y los episodios mediáticos marcaron cada intento de acercamiento.