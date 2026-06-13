Ecuador pone a prueba su invicto de 19 partidos ante Costa de Marfil en el Mundial

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Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 14 JUN 2026 | 12º
Mundial 2026
FINALIZADO Grupo D
Australia 2
Turquía 0
FINALIZADO
FINALIZADO Grupo C
Haití 0
Escocia 1
FINALIZADO
14:00 Grupo E
Alemania -
Curazao -
14 / 06 / 2026
17:00 Grupo F
Países Bajos -
Japón -
14 / 06 / 2026
20:00 Grupo E
Costa de Marfil -
Ecuador -
14 / 06 / 2026
23:00 Grupo F
Suecia -
Túnez -
14 / 06 / 2026
11 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
México
2 - 0
Sudáfrica
11 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
Corea del Sur
2 - 1
Republica Checa
12 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Canadá
1 - 1
Bosnia Herzegovina
12 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Estados Unidos
4 - 1
Paraguay
13 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Qatar
1 - 1
Suiza
13 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo C
Brasil
1 - 1
Marruecos
13 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo C
Haití
0 - 1
Escocia
14 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Australia
2 - 0
Turquía
14 / 06 / 2026 14:00 Grupo E
Alemania
vs
Curazao
14 / 06 / 2026 17:00 Grupo F
Países Bajos
vs
Japón
14 / 06 / 2026 20:00 Grupo E
Costa de Marfil
vs
Ecuador
14 / 06 / 2026 23:00 Grupo F
Suecia
vs
Túnez
15 / 06 / 2026 13:00 Grupo H
España
vs
Cabo Verde
15 / 06 / 2026 16:00 Grupo G
Bélgica
vs
Egipto
15 / 06 / 2026 19:00 Grupo H
Arabia Saudita
vs
Uruguay
15 / 06 / 2026 22:00 Grupo G
Irán
vs
Nueva Zelanda
16 / 06 / 2026 16:00 Grupo I
Francia
vs
Senegal
16 / 06 / 2026 19:00 Grupo I
Irak
vs
Noruega
16 / 06 / 2026 22:00 Grupo J
Argentina
vs
Argelia
17 / 06 / 2026 01:00 Grupo J
Austria
vs
Jordania
17 / 06 / 2026 14:00 Grupo K
Portugal
vs
RD Congo
17 / 06 / 2026 17:00 Grupo L
Inglaterra
vs
Croacia
17 / 06 / 2026 20:00 Grupo L
Ghana
vs
Panamá
17 / 06 / 2026 23:00 Grupo K
Uzbekistán
vs
Colombia

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 México 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Corea del Sur 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Republica Checa 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Sudáfrica 1 0 0 1 0 2 -2 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 1 0 1 0 1 1 0 1
2 Canadá 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Qatar 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Suiza 1 0 1 0 1 1 0 1

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Escocia 1 1 0 0 1 0 1 3
2 Brasil 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Marruecos 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Haití 1 0 0 1 0 1 -1 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Estados Unidos 1 1 0 0 4 1 3 3
2 Australia 1 1 0 0 2 0 2 3
3 Turquía 1 0 0 1 0 2 -2 0
4 Paraguay 1 0 0 1 1 4 -3 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Japón 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipto 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 España 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
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Somos Deporte

Ecuador pone a prueba su invicto de 19 partidos ante Costa de Marfil en el Mundial

El equipo dirigido por el argentino Sebastián Beccacece debuta este domingo desde las 19 en Filadelfia ante el campeón africano, en un duelo clave del Grupo E de la Copa del Mundo. Transmite Canal 7 de Santiago del Estero.

Hoy 05:58

Ecuador iniciará este domingo su camino en el Mundial 2026 con un desafío de riesgo ante Costa de Marfil, en un duelo inédito que se disputará desde las 19 en el Lincoln Financial Field de Filadelfia.

La selección dirigida por Sebastián Beccacece llega a la cita mundialista como una de las grandes revelaciones de la Conmebol, luego de clasificarse en el segundo lugar de las Eliminatorias Sudamericanas, solo por detrás de Argentina, vigente campeona del mundo.

El dato que marca el presente de la Tri es contundente: acumula 19 partidos invicta. Desde la derrota por 1-0 ante Brasil en el debut de Beccacece en 2024, Ecuador no volvió a perder y construyó su fortaleza a partir de una defensa muy sólida.

Durante las Eliminatorias, el conjunto ecuatoriano recibió apenas cinco goles en 18 partidos, una estadística que explica buena parte de su crecimiento. En esa estructura defensiva se destaca Willian Pacho, doble campeón de Europa con PSG, acompañado por una línea de primer nivel con Joel Ordóñez, Piero Hincapié, Alan Franco y Pervis Estupiñán.

El gran faro del equipo es Moisés Caicedo, mediocampista de Chelsea y referente de una nueva generación ecuatoriana que llega al Mundial con experiencia en clubes importantes y ambición internacional.

La principal deuda de Ecuador pasa por la eficacia ofensiva. En las Eliminatorias apenas promedió 0,78 goles por partido, aunque en su último amistoso logró tomar aire con una goleada por 3-0 ante Guatemala.

La máxima referencia en ataque seguirá siendo Enner Valencia, quien a los 36 años afrontará su tercera Copa del Mundo con la camiseta ecuatoriana.

Sabemos que vamos a enfrentar a un grupo que es muy exigente y muy competitivo, que creo que le hace bien al Ecuador”, aseguró Beccacece en los días previos al debut.

Del otro lado estará una Costa de Marfil que llega con credenciales fuertes. El seleccionado africano fue campeón de África en 2023 y se clasificó al Mundial como la segunda mejor selección del continente, solo detrás de Túnez.

El equipo dirigido por Emerse Faé llega además con un envión anímico importante tras vencer 2-1 a Francia hace apenas diez días, un resultado que confirmó que los Elefantes pretenden ser protagonistas.

Costa de Marfil cuenta con un mediocampo potente, integrado por Franck Kessié, Seko Fofana e Ibrahim Sangaré, y buscará presionar a la defensa ecuatoriana para aprovechar la velocidad de sus atacantes: Simon Adingra, Amad Diallo y Evann Guessand.

El duelo puede marcar buena parte del destino del Grupo E, ya que el ganador quedará perfilado como uno de los principales candidatos a discutirle el liderazgo a Alemania, que también debutará este domingo ante Curazao en Houston.

Probable formación de Costa de Marfil

Yahia Fofana; Ghislain Konan, Evan Ndicka, Odilon Kossounou, Wilfried Singo; Franck Kessié, Seko Fofana, Ibrahim Sangaré; Simon Adingra, Amad Diallo y Evann GuessandDT: Emerse Faé.

Probable formación de Ecuador

Hernán Galíndez; Alan Franco, Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié; Nilson Angulo, Moisés Caicedo, Pedro Vite, John Yeboah, Gonzalo Plata; Enner ValenciaDT: Sebastián Beccacece.

Costa de Marfil vs. Ecuador: datos del partido

Hora: 19.00.
Árbitro: Michael Oliver, de Gran Bretaña.
Estadio: Lincoln Financial Field, Filadelfia, Estados Unidos.
TV: Canal 7 de Santiago del Estero

TEMAS Mundial 2026 Costa de Marfil Ecuador
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