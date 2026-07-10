Los Pumas buscan recuperarse ante Gales por el Nations Championship

Tras la derrota en el debut frente a Escocia, el seleccionado argentino se presentará este sábado en San Juan con cinco cambios en la formación titular. El equipo de Felipe Contepomi necesita un triunfo para mantenerse en carrera en el certamen.

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Los Pumas tendrán este sábado una nueva oportunidad para cambiar la imagen en el Nations Championship, cuando reciban a Gales desde las 16.10 en el Estadio Bicentenario de San Juan, por la segunda fecha del certamen internacional. Luego del traspié en el estreno ante Escocia, el conjunto dirigido por Felipe Contepomi buscará sumar su primera victoria frente a un rival que llega fortalecido tras ganar en su debut.

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La selección argentina viene de caer 47-38 ante Escocia en un encuentro cargado de emociones, pero en el que mostró falencias defensivas que intentará corregir. Para este compromiso, Contepomi decidió realizar cinco modificaciones respecto del XV inicial que salió a la cancha en Córdoba. Boris Wenger ingresará por Mayco Vivas, Tomás Rapetti reemplazará a Pedro Delgado, Marcos Kremer volverá por Pablo Matera, Justo Piccardo ocupará el lugar de Faustino Sánchez Valarolo y Bautista Delguy ingresará por Rodrigo Isgró.

De esta manera, Los Pumas formarán con Boris Wenger, Julián Montoya (capitán), Tomás Rapetti, Guido Petti, Matías Alemanno, Santiago Grondona, Marcos Kremer, Joaquín Oviedo, Gonzalo García, Tomás Albornoz, Mateo Carreras, Justo Piccardo, Lucio Cinti, Bautista Delguy y Santiago Carreras. En el banco de suplentes estarán Ignacio Ruiz, Mayco Vivas, Francisco Coria Marchetti, Franco Molina, Pablo Matera, Simón Benítez Cruz, Matías Moroni e Ignacio Mendy.

Por su parte, Gales comenzó el torneo con una sólida victoria como visitante frente a Fiji por 39-24 y buscará mantenerse en lo más alto de la tabla. El seleccionado europeo presentará una formación integrada por Rhys Carre, Dewi Lake, Dillon Lewis, Ben Carter, Adam Beard, James Botham, Jac Morgan, Aaron Wainwright, Tomos Williams, Sam Costelow, Josh Adams, Joe Hawkins, Eddie James, Ellis Mee y Blair Murray.

El historial favorece a los europeos. Argentina y Gales se enfrentaron en 26 oportunidades, con 15 triunfos para los galeses, 9 para Los Pumas y 2 empates. En San Juan solo se cruzaron una vez y fue con victoria de Gales por 23-10, un antecedente que el seleccionado nacional intentará dejar atrás para volver a sonreír ante su gente.

El Nations Championship reúne a las 12 mejores selecciones del mundo y se disputa cada dos años. En esta primera fase, cada equipo afronta seis partidos frente a rivales del hemisferio opuesto, con tres encuentros como local y tres como visitante. Los líderes de cada región avanzarán a la gran definición, que se disputará en Twickenham, con el objetivo de consagrarse en un torneo que busca convertirse en una de las grandes citas del rugby internacional.