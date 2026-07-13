Santiago del Estero y una semana histórica con la presencia de Los Pumas

En el marco del Nations Championship 2026, Santiago del Estero vivirá una agenda especial con entrenamientos, capacitaciones y clínicas destinadas a jugadores, entrenadores, árbitros y dirigentes.

Hoy 14:56

El rugby santiagueño se prepara para vivir una semana histórica. En el marco del Nations Championship 2026, llega a Santiago del Estero la Semana Puma, una agenda especial con entrenamientos, capacitaciones y clínicas para todas las categorías, entrenadores, árbitros y dirigentes.

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El plantel de Los Pumas arribó este domingo a nuestra ciudad, donde el próximo sábado enfrentará a Inglaterra desde las 16, en el Estadio Único “Madre de Ciudades”, por una nueva fecha del certamen internacional.

La llegada del seleccionado nacional no solo tendrá como atractivo el partido del fin de semana, sino también una serie de actividades formativas destinadas a fortalecer el desarrollo del rugby provincial.

La programación comenzará este lunes 13 y se extenderá hasta el viernes 17, con propuestas pensadas para jugadores juveniles, entrenadores, árbitros, aspirantes y dirigentes de clubes afiliados a la USR.

Cronograma completo de la Semana Puma

Lunes 13

17.00 | Polideportivo Provincial

Entrenamiento del Seleccionado M17.

Destinatarios: jugadores del Seleccionado M17 y entrenadores invitados.

Martes 14

17.00 | Polideportivo Provincial

Entrenamiento CEDAR M16.

Destinatarios: jugadores CEDAR M16.

Miércoles 15

Old Lions Rugby Club

Capacitación de Scrum.

Destinatarios: entrenadores, primeras líneas, jugadores juveniles y mayores.

Jueves 16

15.00 | Polideportivo Provincial

Capacitación para entrenadores.

Destinatarios: categorías prejuveniles y juveniles de toda la provincia.

18.00 | Polideportivo Provincial

Capacitación de arbitraje.

Destinatarios: árbitros provinciales y aspirantes.

18.30 | Predio AFA

Capacitación para dirigentes.

Destinatarios: dirigentes de clubes afiliados a la USR.

Viernes 17

15.00 | Santiago Lawn Tennis Club

Capacitación de juego.

Destinatarios: entrenadores y jugadores de categorías juveniles y mayores.

Con la presencia de Los Pumas y una agenda cargada de actividades, Santiago del Estero volverá a ocupar un lugar central en el calendario del rugby nacional e internacional.