Santiago del Estero y una semana histórica con la presencia de Los Pumas

En el marco del Nations Championship 2026, Santiago del Estero vivirá una agenda especial con entrenamientos, capacitaciones y clínicas destinadas a jugadores, entrenadores, árbitros y dirigentes.
El rugby santiagueño se prepara para vivir una semana histórica. En el marco del Nations Championship 2026, llega a Santiago del Estero la Semana Puma, una agenda especial con entrenamientos, capacitaciones y clínicas para todas las categorías, entrenadores, árbitros y dirigentes.
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El plantel de Los Pumas arribó este domingo a nuestra ciudad, donde el próximo sábado enfrentará a Inglaterra desde las 16, en el Estadio Único “Madre de Ciudades”, por una nueva fecha del certamen internacional.
La llegada del seleccionado nacional no solo tendrá como atractivo el partido del fin de semana, sino también una serie de actividades formativas destinadas a fortalecer el desarrollo del rugby provincial.
La programación comenzará este lunes 13 y se extenderá hasta el viernes 17, con propuestas pensadas para jugadores juveniles, entrenadores, árbitros, aspirantes y dirigentes de clubes afiliados a la USR.
Lunes 13
17.00 | Polideportivo Provincial
Entrenamiento del Seleccionado M17.
Destinatarios: jugadores del Seleccionado M17 y entrenadores invitados.
Martes 14
17.00 | Polideportivo Provincial
Entrenamiento CEDAR M16.
Destinatarios: jugadores CEDAR M16.
Miércoles 15
Old Lions Rugby Club
Capacitación de Scrum.
Destinatarios: entrenadores, primeras líneas, jugadores juveniles y mayores.
Jueves 16
15.00 | Polideportivo Provincial
Capacitación para entrenadores.
Destinatarios: categorías prejuveniles y juveniles de toda la provincia.
18.00 | Polideportivo Provincial
Capacitación de arbitraje.
Destinatarios: árbitros provinciales y aspirantes.
18.30 | Predio AFA
Capacitación para dirigentes.
Destinatarios: dirigentes de clubes afiliados a la USR.
Viernes 17
15.00 | Santiago Lawn Tennis Club
Capacitación de juego.
Destinatarios: entrenadores y jugadores de categorías juveniles y mayores.
Con la presencia de Los Pumas y una agenda cargada de actividades, Santiago del Estero volverá a ocupar un lugar central en el calendario del rugby nacional e internacional.