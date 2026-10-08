Boca no jugará en el Maracaná: la Justicia rechazó otra vez el pedido de Vasco da Gama

El club brasileño recibió una nueva respuesta negativa para disputar la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana en el histórico estadio de Río de Janeiro. El encuentro está previsto para el 20 de octubre y el Nilton Santos aparece como la principal alternativa.

08/10/2026

La Justicia de Río de Janeiro volvió a rechazar el pedido de Vasco da Gama para disputar en el Maracaná el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana frente a Boca Juniors. La resolución ratifica las decisiones anteriores y obliga al conjunto brasileño a buscar otro escenario para el encuentro programado para el martes 20 de octubre, a las 21.30.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El fallo judicial se sustenta, entre otros argumentos, en un informe elaborado por la Policía Militar de Río de Janeiro, que establece que el estadio Nilton Santos, donde habitualmente juega Botafogo, reúne las condiciones estructurales y operativas necesarias para albergar un compromiso de esta magnitud.

De esta manera, se mantiene la imposibilidad de utilizar el Maracaná, escenario administrado por Flamengo y Fluminense, pese a las gestiones realizadas por los dirigentes del Gigante da Colina.

El Nilton Santos, la principal alternativa para recibir a Boca

La resolución llegó después de que la Procuraduría General de Justicia del Ministerio Público de Río de Janeiro recomendara al consorcio conformado por Flamengo y Fluminense poner el Maracaná a disposición de Vasco da Gama.

Sin embargo, aquella intervención no logró revertir la negativa judicial y el histórico estadio quedó descartado como sede de la revancha ante el conjunto argentino.

En este contexto, el Nilton Santos se perfila como el escenario elegido para el encuentro, aunque todavía resta la confirmación oficial. El estadio cuenta con la capacidad exigida por la CONMEBOL para albergar partidos correspondientes a las semifinales del certamen continental.

Como antecedente reciente, Vasco da Gama disputó este miércoles un encuentro en ese escenario frente a Botafogo, por el Brasileirao, y consiguió una victoria por 2 a 1, con goles de Alan Lescano y David.

Mientras se aguarda la oficialización de la sede, Boca continúa pendiente de la definición del estadio donde buscará avanzar a la final de la Copa Sudamericana.