“Quiero irme sabiendo que mi hija está sana”: Nora Colosimo lloró al hablar de Wanda Nara

La madre de la famosa rompió en llanto frente a Luis Ventura al revelar su mayor deseo, profundamente ligado a la salud de su hija, Wanda Nara.

Hoy 04:37

Nora Colosimo siempre fue una madre muy presente en la vida de sus hijas y, en más de una oportunidad, dejó en claro que la familia ocupa un lugar central en su vida. A lo largo de los años, cada vez que habló públicamente, hizo referencia al vínculo que mantiene con Wanda Nara y Zaira, y al acompañamiento que intenta brindarles en cada etapa.

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En una charla en la que abordó distintos aspectos de su vida personal y familiar, Nora también se refirió a la enfermedad que atraviesa Wanda. Conmovida por la situación de su hija, expresó el profundo deseo de verla recuperada y poder acompañarla durante todo su proceso. En ese sentido, compartió uno de sus anhelos más íntimos: que pueda recuperar su salud y que ella tenga la posibilidad de verla bien.

Ante la pregunta de Luis Ventura sobre algún propósito pendiente, Nora fue contundente y expresó el profundo deseo que tiene respecto de la salud de su hija Wanda Nara: “Si deseás y decís mucho... Siento que la vida me dio más de lo que merezco, no me puedo quejar. Tengo abundancia de amor, de nietos, tengo pareja, mi ex. Lo único que me falta es desaparecer de este mundo sabiendo que mi hija está sana. Nada más. El resto...”.

Visiblemente emocionada, Nora también se refirió al dolor que le genera la enfermedad de Wanda y reconoció que, en ocasiones, le cuesta encontrarle una explicación a lo que está viviendo su hija: “A veces me enojo y digo: ‘¿Por qué no me pasó a mí? ¿Por qué a ella? ¿Cómo voy a creer en Dios?’. Es lo único que quisiera. Después, tengo todo en exceso ”.

Qué dijo Nora Colosimo sobre su separación de Andrés Nara

Aunque suele tomar protagonismo por su vínculo con sus hijas, Wanda y Zaira Nara, y por sus opiniones sobre distintos acontecimientos de la familia, Nora Colosimo también tiene una historia personal que pocas veces comparte públicamente. En una entrevista reciente, la empresaria se animó a repasar algunos de los momentos más importantes de su vida y habló sobre una etapa que marcó un antes y un después en su historia.

En diálogo exclusivo con Luis Ventura para Secretos Verdaderos (América TV), Nora recordó su separación de Andrés Nara, concretada en 2019, y se refirió a las circunstancias que llevaron al final de su matrimonio. Además, contó cómo comenzó el romance, qué la impulsó a alejarse y cómo logró construir un vínculo diferente con el padre de sus hijas después de la ruptura.

Con el paso del tiempo, ambos consiguieron dejar atrás las diferencias y hoy mantienen una relación cercana. Así lo explicó Colosimo, quien destacó el afecto y el respeto que todavía existen entre ellos: “Estamos bárbaro con Andrés, somos amigos, hermanos. Si me pasa algo ahora y lo llamo, es el primero en rescatarme. Nos queremos mucho, nos respetamos y valoramo s”, expresó.

Sin embargo, la madre de Wanda y Zaira reconoció que llegar a ese presente no fue sencillo. Al recordar los últimos años de convivencia, habló del desgaste que sentía dentro de la pareja y de las responsabilidades que recaían sobre ella en la vida cotidiana. “El tema es que en un momento yo dije: ¿por qué nunca me preguntó por qué me iba? Yo escapaba un poco de estar en mi matrimonio. Le planchaba sus camisas, quién lo cuidaba cuando se enfermaba, quién le cocinaba, lavaba la ropa ”.

En ese sentido, Nora también reflexionó sobre el proceso emocional que atravesó antes de tomar la decisión definitiva. Según explicó, la separación implicó enfrentarse a sus propias convicciones y a la promesa de amor eterno que había hecho al momento de casarse. “La mujer termina siempre antes que el hombre, hace su propio duelo. Me costaba romper y separarme. Yo había jurado amor eterno, hasta que la muerte nos separe”, recordó.

Por último, Colosimo se refirió al problema que, según sus propias palabras, resultó determinante para el final de la pareja. Sin esquivar un tema delicado de su historia familiar, contó cómo la afectó esa situación y aclaró que se trata de una etapa que ambos dejaron atrás. “Tuvo problemas de adicción al juego y la pasé muy mal. Es un tema que ya pasé. Lo hablo porque él lo habló; está superado. Él pudo salir, pero es lo que terminó mi matrimonio ”, concluyó.