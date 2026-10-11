El gran accidente ocurrido al inicio de la carrera de Moto2 que provocó la bandera roja

Se produjo tras un toque entre Daniel Holgado y su compañero de equipo David Alonso, que terminó por los aires.
La carrera de Moto2 del Gran Premio de Indonesia (en Mandalika) de este domingo 11 de octubre estuvo marcada por una bandera roja debido a un grave accidente múltiple.
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El incidente de la bandera roja: Se produjo tras un toque entre Daniel Holgado y su compañero de equipo David Alonso, que terminó por los aires y provocó una caída múltiple en la que también se vieron involucrados Collin Veijer y Joe Roberts. La dirección de carrera sacó la bandera roja para atender a los pilotos en la pista.
Reinicio y desenlace: La prueba se relanzó a 14 vueltas. Álex Escrig dominó gran parte de la carrera, pero sufrió un fallo mecánico en su moto a menos de dos vueltas del final.
Ganador: Izan Guevara aprovechó el contratiempo para llevarse la victoria, seguido por Manuel González (quien salvó el liderato del campeonato siendo segundo) y Daniel Holgado en tercer lugar.