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El gran accidente ocurrido al inicio de la carrera de Moto2 que provocó la bandera roja

Se produjo tras un toque entre Daniel Holgado y su compañero de equipo David Alonso, que terminó por los aires.

Hoy 09:34
Varios pilotos al piso

La carrera de Moto2 del Gran Premio de Indonesia (en Mandalika) de este domingo 11 de octubre estuvo marcada por una bandera roja debido a un grave accidente múltiple.

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El incidente de la bandera roja: Se produjo tras un toque entre Daniel Holgado y su compañero de equipo David Alonso, que terminó por los aires y provocó una caída múltiple en la que también se vieron involucrados Collin Veijer y Joe Roberts. La dirección de carrera sacó la bandera roja para atender a los pilotos en la pista.

Reinicio y desenlace: La prueba se relanzó a 14 vueltas. Álex Escrig dominó gran parte de la carrera, pero sufrió un fallo mecánico en su moto a menos de dos vueltas del final.

Ganador: Izan Guevara aprovechó el contratiempo para llevarse la victoria, seguido por Manuel González (quien salvó el liderato del campeonato siendo segundo) y Daniel Holgado en tercer lugar.

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