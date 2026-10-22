¿Según el Gobierno: qué artículos debe tener una mochila de emergencia?

El Ministerio de Seguridad difundió el listado oficial de elementos necesarios para afrontar posibles evacuaciones en medio del impacto de El Niño
En medio del avance del fenómeno de El Niño y las crecidas registradas en distintas provincias del país, la Agencia Federal de Emergencias (AFE) detalló los elementos que debe tener un kit de emergencias para abandonar una vivienda durante un escenario de condiciones extremas.
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El Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil (Sinagir) del AFE, perteneciente al Ministerio de Seguridad Nacional, publicó una guía para armar un kit de emergencias ante la necesidad de una evacuación rápida por inundaciones u otro fenómeno extremo, con un listado que incluye:
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Documentación de toda la familia y los de la casa (en bolsa plástica hermética)
Botellas de agua para un día
Botiquín de primeros auxilios
Silbato
Fósforos y velas
Linterna con pilas
Libretas con teléfonos útiles: bomberos, policía, emergencias
Artículos de higiene: alcohol en gel, papel higiénico
Alimentos para un día: enlatados, galletitas, barra de chocolate
Dinero
Medicamentos recetados
Abrigo y mantas
Llaves de la casa y vehículo
Imagen generada con IA
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La Agencia Federal de Emergencias advirtió que la preparación también debe anticiparse a los temporales, sugiriendo limpiar desagües, revisar techos y retirar objetos externos que puedan ser desplazados por ráfagas de viento.
Las instrucciones forman parte del Plan de Contingencia Nacional desplegado frente a las intensas lluvias y tormentas que ya provocaron anegamientos y obligaron a evacuar a más de seiscientas personas en la provincia de Corrientes, donde localidades como Paso de la Patria e Itatí sufrieron la rotura de defensas y se registró gran crecida del Río Paraná.
Por ese motivo, el organismo federal desplegó a efectivos de Gendarmería y Prefectura en las zonas afectadas, mientras, tal como informo LA NACION, se espera la llegada de un buque logístico de la Armada para coordinar la asistencia a los damnificados en las zonas más afectadas.
En paralelo, los protocolos oficiales apuestan a la colaboración de los ciudadanos: prohíben circular por calles anegadas y ordenan cortar de inmediato el suministro eléctrico si el agua entra a los domicilios para evitar accidentes por descargas.
En caso de tener que evacuar en grupo, el ministerio de Seguridad sugiere:
Preparar un “plan familiar”
Comentarlo con tu familia y contarle a cada uno que debe hacer en cada caso
Asegurarse que todos lo entiendan, incluso adultos mayores y niños
Encontrar algún lugar visible de la casa donde ubicarlo para que todos puedan verlo y repasarlo
Llevar a cabo tu propio simulacro, registrando el tiempo que tardan desde el inicio hasta que llegan a la zona segura. Durante el simulacro evita corregir lo que se está haciendo mal
Una vez que lleguen a la zona segura, conversar con tu familia sobre las fallas o errores a fin de mejorarlos en otra oportunidad