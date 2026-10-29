Arruabarrena mantiene el misterio en Boca: las dudas en el equipo para enfrentar a River

El entrenador xeneize no confirmó la formación para el Superclásico del domingo en La Bombonera. Lautaro Blanco regresaría a la titularidad, mientras que tres futbolistas se disputan dos lugares en el ataque.

Hoy 13:31

Boca Juniors continúa con su preparación para el Superclásico ante River Plate, que se disputará este domingo desde las 15 en La Bombonera, pero Rodolfo Arruabarrena todavía no definió el equipo titular. En la práctica de este jueves, el entrenador decidió mezclar a sus futbolistas y evitó dar pistas concretas sobre los once que saldrán a la cancha.

A tres días del esperado enfrentamiento, el Vasco aprovechó el entrenamiento para trabajar diferentes aspectos tácticos con todo el plantel. Sin embargo, hay una modificación que parece encaminada y una disputa abierta por los lugares disponibles en la delantera.

Lautaro Blanco regresaría al equipo titular

Una de las principales novedades sería el regreso de Lautaro Blanco al lateral izquierdo. El defensor descansó durante la victoria por 1-0 frente a Independiente y volvería a ocupar su posición habitual en reemplazo de Malcom Braida.

De esta manera, Arruabarrena mantendría gran parte de la estructura que viene utilizando en los últimos compromisos, con la intención de sostener el funcionamiento del equipo en uno de los partidos más importantes de la temporada.

Tres jugadores para dos puestos: la gran duda de Boca

La principal incógnita del entrenador está en el sector ofensivo. Sebastián Villa, Leonel Flores y Alan Velasco compiten por dos lugares para acompañar a Miguel Merentiel, quien se perfila como la referencia de ataque.

En el último partido frente a Independiente, Arruabarrena eligió desde el arranque a Flores y Velasco, mientras que Villa ingresó durante el segundo tiempo. Sin embargo, el colombiano sumó argumentos importantes para meterse entre los titulares.

Villa fue determinante en el triunfo ante el Rojo, ya que asistió a Facundo Herrera en el único gol del encuentro. Además, venía de destacarse frente a Vasco da Gama en Brasil, donde también participó en una jugada decisiva al asistir a Merentiel.

Por su parte, Leonel Flores atraviesa un momento de rendimiento irregular, aunque continúa siendo una alternativa importante por su velocidad y capacidad de desequilibrio.

Alan Velasco, en tanto, dejó atrás el desgarro en el aductor izquierdo y comenzó a sumar minutos nuevamente. Su recuperación le permite competir por un lugar desde el inicio en el encuentro frente al Millonario.

La probable formación de Boca para enfrentar a River

Aunque Arruabarrena todavía no confirmó el equipo, la posible alineación de Boca sería con Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes y Milton Delgado; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Alan Velasco o Sebastián Villa.

El cuerpo técnico aprovechará los próximos entrenamientos para resolver las dudas y terminar de definir la estrategia con la que buscará imponerse ante su histórico rival.

Boca recibirá a River este domingo desde las 15 en La Bombonera, en un Superclásico que promete ser determinante para las aspiraciones de ambos equipos en el Torneo Clausura 2026.