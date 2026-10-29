El difícil presente del santiagueño Exequiel Zeballos en Italia: pocos minutos y un Monza que pelea abajo

El Changuito todavía no consigue consolidarse en el fútbol italiano tras su salida de Boca. Sumó apenas 22 minutos en la goleada sufrida ante Napoli y su equipo atraviesa un complicado momento en la Serie A.

Hoy 15:41

La primera experiencia europea de Exequiel Zeballos está lejos de desarrollarse como esperaba. El delantero santiagueño, que dejó Boca Juniors durante el último mercado de pases para incorporarse al Monza de Italia, todavía no logró ganarse un lugar estable en el equipo y atraviesa un comienzo complicado en la Serie A.

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El futbolista oriundo de La Banda sumó su tercera presentación con la camiseta del conjunto italiano en la derrota por 4-1 frente a Napoli, correspondiente a la novena fecha del campeonato. Sin embargo, su participación fue limitada y no consiguió modificar el desarrollo de un encuentro que ya estaba prácticamente definido cuando ingresó.

Pocos minutos y escasa participación ante Napoli

El entrenador Iván Juric decidió enviar al Changuito al campo de juego durante el segundo tiempo, cuando el Monza ya se encontraba en una situación muy desfavorable.

En los 22 minutos que permaneció en cancha, Zeballos registró apenas ocho intervenciones con la pelota, no logró rematar al arco ni generar asistencias y cometió una infracción.

Los números reflejan las dificultades que atraviesa el exjugador de Boca para encontrar continuidad y protagonismo dentro de un equipo que tampoco consigue buenos resultados.

De un debut con gol a perder terreno en el equipo

El comienzo de Zeballos en Italia había generado expectativas. El pasado 13 de septiembre debutó frente a Lecce y convirtió un gol de tiro libre, aunque su equipo terminó perdiendo por 3-2.

Posteriormente, el delantero tuvo su primera oportunidad como titular ante Lazio, pero fue reemplazado al finalizar el primer tiempo por una decisión táctica, después de que Monza quedara con diez futbolistas.

Su adaptación también sufrió un contratiempo físico. Una lesión le impidió participar de la victoria por 4-0 sobre Cagliari y, en el siguiente compromiso frente a Torino, permaneció entre los suplentes sin ingresar.

De esta manera, el santiagueño acumula solamente tres partidos disputados desde su llegada al fútbol italiano y continúa buscando recuperar el protagonismo que supo tener en Boca.

Monza atraviesa un complicado presente en la Serie A

La situación colectiva tampoco favorece al Changuito. El equipo dirigido por Juric suma apenas siete puntos en nueve fechas y se encuentra comprometido en la parte baja de la tabla de posiciones.

Por debajo aparecen Parma, con cinco unidades; Fiorentina, con cuatro; y Venezia, con tres. Esta situación obliga al Monza a conseguir resultados para alejarse de la zona de descenso.

En ese contexto, Zeballos intenta aprovechar cada oportunidad para demostrar sus condiciones y convertirse en una alternativa ofensiva para el entrenador.

La salida de Boca y su llegada al fútbol europeo

El delantero de 24 años dejó Boca después de varios meses de incertidumbre sobre su futuro contractual. Su vínculo con el Xeneize finalizaba en diciembre de 2026 y las negociaciones para extenderlo no habían llegado a un acuerdo.

Durante el mercado de pases, distintos clubes italianos manifestaron interés en contratarlo, entre ellos Napoli y Parma. Finalmente, Monza consiguió cerrar su incorporación mediante una operación cercana a los cinco millones de dólares, mientras que Boca conservó un 40% de plusvalía sobre una futura transferencia.

Antes de su partida, Zeballos había atravesado una temporada irregular debido a problemas físicos. Una lesión lo mantuvo aproximadamente dos meses fuera de las canchas y condicionó su continuidad durante el primer semestre, en el que disputó 13 partidos.

Su última presentación con la camiseta azul y oro fue el 28 de mayo, durante la derrota ante Universidad Católica que significó la eliminación de Boca de la Copa Libertadores.

Ahora, lejos de La Bombonera y en medio de una nueva etapa profesional, Exequiel Zeballos busca recuperar su mejor versión y conseguir la continuidad necesaria para afianzarse en el fútbol europeo.