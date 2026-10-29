Palermo tras asegurarse la final de la Copa Argentina con Platense: "Quiero que Boca sea campeón de todo"

Tras clasificar a Platense a la final del certamen, el histórico goleador xeneize habló sobre la posibilidad de enfrentar a su exclub en la definición. Además, recordó el inolvidable festejo de Diego Maradona ante Perú.

Hoy 16:12

Martín Palermo vive un gran momento como entrenador de Platense. Luego de conseguir la clasificación a la final de la Copa Argentina tras eliminar por penales a Atlético Tucumán, el histórico goleador de Boca Juniors habló sobre la posibilidad de enfrentar al Xeneize en el partido decisivo y dejó una declaración que rápidamente generó repercusión.

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El Calamar empató 1-1 durante los 90 minutos disputados en Salta y consiguió imponerse por 5-4 desde los doce pasos, resultado que le permitió asegurarse un lugar en la definición del certamen federal.

Ahora, el equipo conducido por Palermo espera por el ganador del enfrentamiento entre Boca y Banfield, que disputarán la otra semifinal el próximo 14 de noviembre.

Palermo habló de Boca y dejó una respuesta que sorprendió

Después de la clasificación, el Titán dialogó con TyC Sports y fue consultado sobre sus deseos para Boca, que todavía pelea por varios títulos durante esta temporada.

"Sí, yo quiero que Boca sea campeón de todo", aseguró Palermo cuando le preguntaron si esperaba que el conjunto de Rodolfo Arruabarrena conquistara la Copa Sudamericana.

Sin embargo, la situación podría presentar un escenario particular si ambos equipos terminan enfrentándose en la final de la Copa Argentina.

El entrenador explicó que desea que Boca consiga sus objetivos internacionales y locales, aunque evitó anticiparse a una eventual definición contra Platense.

"Después veremos, ellos tienen que jugar el partido con Banfield. No apresuremos eso", manifestó el exdelantero, quien dejó en claro que todavía resta un encuentro para conocer al rival del Calamar.

Cuando le plantearon si su deseo de ver campeón a Boca incluía también la Copa Argentina, Palermo respondió entre sonrisas: "Eso lo veremos después cuando toque".

Por qué a Platense le convendría enfrentar a Boca en la final

Más allá del componente sentimental que representaría enfrentar al club donde se convirtió en ídolo, una eventual final contra Boca también podría beneficiar a Platense en su objetivo de disputar la Copa Libertadores 2027.

Si el Xeneize consigue clasificarse al máximo certamen continental a través de otra competencia y posteriormente alcanza la final de la Copa Argentina, el conjunto de Vicente López podría acceder al cupo correspondiente al torneo federal incluso sin conquistar el título.

Para que se concrete ese escenario, Boca deberá superar primero a Banfield en semifinales y conseguir su clasificación internacional por otra vía.

De todas maneras, Palermo evitó realizar especulaciones y prefirió concentrarse en el logro obtenido por sus futbolistas.

El recuerdo de Maradona y el histórico gol ante Perú

Durante la entrevista también hubo espacio para recordar uno de los momentos más emblemáticos de la carrera de Palermo con la Selección Argentina.

El entrenador fue consultado sobre si la lluvia y el dramatismo de la clasificación ante Atlético Tucumán le habían hecho recordar aquel agónico gol contra Perú en las Eliminatorias rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010.

Aquel tanto, convertido sobre el final de un partido disputado bajo una intensa lluvia, desató el inolvidable festejo de Diego Armando Maradona, quien se arrojó de panza sobre el césped del estadio Monumental.

Palermo reconoció que la situación le trajo recuerdos de aquella noche y, entre risas, imaginó cómo habría reaccionado si Platense conseguía la clasificación en la última jugada.

"En un momento dije esto es algo épico que puede llegar a pasar, que lo ganamos en la última y no sé si no terminaba con el festejo de Diego tirándose de panza", comentó.

Platense espera rival para la final de la Copa Argentina

Con el boleto asegurado, Platense disputará la final de la Copa Argentina el próximo 2 de diciembre, con sede todavía por confirmar.

El rival saldrá del enfrentamiento entre Boca y Banfield, programado para el sábado 14 de noviembre en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

Para Palermo será una nueva oportunidad de conquistar un título como entrenador del Calamar, después de haber alcanzado la final de la Copa de la Liga Profesional en 2023, cuando cayó ante Rosario Central en Santiago del Estero.

Mientras tanto, la posibilidad de enfrentar a Boca genera una expectativa especial. El máximo goleador histórico del Xeneize podría encontrarse frente al club de sus amores en una final, esta vez desde el banco de suplentes rival.