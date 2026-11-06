Boca recibe a Defensa y Justicia con la ilusión de consagrarse campeón de la tabla anual

El Xeneize buscará una victoria en La Bombonera para quedarse con el primer puesto de la clasificación general. El encuentro se jugará este sábado desde las 17.30, por la última fecha del Torneo Clausura.

Hoy 07:00

Boca Juniors recibirá este sábado desde las 17.30 a Defensa y Justicia en La Bombonera, por la fecha 16 del Torneo Clausura 2026. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena buscará un triunfo que le permita consagrarse campeón de la tabla anual, mientras que el Halcón intentará acercarse a la clasificación a la Copa Sudamericana 2027.

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Luego de vencer por 1 a 0 a River en el Superclásico, el Xeneize llega como líder de la clasificación general con 60 puntos. Una victoria lo dejaría muy cerca de asegurar el título, aunque deberá estar atento a lo que suceda con Argentinos Juniors y Rosario Central, sus principales perseguidores.

Para este compromiso, Arruabarrena apostaría por repetir el equipo que derrotó al Millonario. La principal novedad será el regreso de Tomás Aranda a la convocatoria tras recuperarse de una fractura de peroné. En contrapartida, Rodrigo Battaglia y Matías Satas serán bajas por lesión.

Por su parte, Defensa y Justicia llega con una sola derrota en sus últimos siete partidos y con su clasificación a los octavos de final asegurada. El conjunto dirigido por Julio Vaccari buscará sumar tres puntos importantes para mantenerse en la pelea por ingresar a la Copa Sudamericana 2027.

Un dato particular del encuentro será el historial de Vaccari frente a Boca: el entrenador nunca perdió ante el Xeneize en seis enfrentamientos y sus equipos tampoco recibieron goles. Sin embargo, el último cruce entre ambos clubes terminó con una goleada 4 a 0 a favor de Boca, en abril de este año.

Probable formación de Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacibar; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Sebastián Villa.

El encuentro comenzará a las 17.30, contará con el arbitraje de Sebastián Zunino y tendrá a Yamil Possi en el VAR. La transmisión televisiva estará a cargo de ESPN Premium y TNT Sports Premium.