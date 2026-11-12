Boca tiene dos titulares en duda para enfrentar a Banfield por la Copa Argentina

Santiago Ascacíbar y Lautaro Blanco arrastran problemas físicos y podrían perderse la semifinal del sábado. Arruabarrena analiza alternativas para definir el equipo.

Hoy 14:45

Boca se prepara para enfrentar a Banfield este sábado, desde las 19 horas en Mendoza, por las semifinales de la Copa Argentina, con dos incógnitas en su formación titular. Santiago Ascacíbar y Lautaro Blanco presentan molestias físicas y serán evaluados antes del encuentro.

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El mediocampista sufrió un esguince leve en la rodilla durante el triunfo ante Defensa y Justicia. Si no llega en condiciones, Rodolfo Arruabarrena podría reemplazarlo con Tomás Belmonte, manteniendo el esquema 4-3-3, o incluir a Tomás Aranda y modificar el sistema a un 4-2-3-1.

Por su parte, Lautaro Blanco volvió a entrenarse de manera diferenciada y tampoco tiene asegurada su presencia. En caso de ser preservado, Malcom Braida ocuparía el lateral izquierdo.

La intención del cuerpo técnico es no arriesgar futbolistas, teniendo en cuenta que el próximo 21 de noviembre Boca disputará la final de la Copa Sudamericana. Además, Adam Bareiro está recuperado de su operación de hernia de disco y podría regresar a la convocatoria después de seis meses.

La probable formación de Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco o Malcom Braida; Santiago Ascacíbar, Tomás Belmonte o Tomás Aranda, Leandro Paredes, Milton Delgado; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Alan Velasco.