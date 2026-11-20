El Xeneize enfrentará este sábado a Atlético Mineiro en Barranquilla con la ilusión de volver a conquistar un trofeo internacional.

Hoy 10:19

Boca Juniors tendrá este sábado una oportunidad para dejar atrás una de las rachas más adversas de su historia reciente en el plano internacional. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena enfrentará a Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana 2026, con el objetivo de volver a levantar un trofeo continental después de 18 años.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La última consagración internacional del Xeneize fue en 2008, cuando conquistó la Recopa Sudamericana frente a Arsenal de Sarandí. Desde entonces, el conjunto de la Ribera disputó tres finales de la Copa Libertadores y en todas terminó quedándose con las manos vacías.

Ahora, en Barranquilla, Boca tendrá una nueva oportunidad de cortar esa racha y sumar su tercera Copa Sudamericana, después de las conquistas de 2004 y 2005.

2012: el golpe ante Corinthians

La primera de las tres finales perdidas llegó en la Copa Libertadores 2012, cuando el equipo dirigido por Julio César Falcioni enfrentó a Corinthians de Brasil.

En el encuentro de ida, disputado en La Bombonera, ambos equipos igualaron 1-1, con goles de Facundo Roncaglia para Boca y Romarinho para el conjunto paulista.

En la revancha, Corinthians se impuso por 2-0, gracias a un doblete de Emerson, y consiguió la primera Copa Libertadores de su historia.

Aquella derrota también quedó marcada por las declaraciones de Juan Román Riquelme, quien manifestó sentirse "vacío" después de haberle entregado todo al club y posteriormente decidió alejarse de la institución.

2018: la histórica final ante River en Madrid

Seis años después, Boca volvió a tener la posibilidad de conquistar la Libertadores, nada menos que frente a su clásico rival, River Plate.

El equipo conducido por Guillermo Barros Schelotto empató 2-2 en La Bombonera, con tantos de Ramón Ábila y Darío Benedetto, mientras que Lucas Pratto y Carlos Izquierdoz, en contra, marcaron para el Millonario.

La revancha se disputó en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, donde Boca comenzó ganando gracias a Benedetto, pero River terminó imponiéndose por 3-1 en tiempo suplementario, con goles de Lucas Pratto, Juan Fernando Quintero y Gonzalo Martínez.

2023: Fluminense volvió a frustrar el sueño de Boca

La última final internacional del Xeneize fue en noviembre de 2023, cuando enfrentó a Fluminense en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

El conjunto dirigido por Jorge Almirón comenzó en desventaja por un gol del argentino Germán Cano, aunque Luis Advíncula consiguió establecer la igualdad.

Sin embargo, durante el tiempo suplementario apareció John Kennedy para convertir el tanto que le dio la victoria al equipo brasileño por 2-1 y dejó nuevamente a Boca a las puertas de la séptima Libertadores.

Atlético Mineiro también busca una revancha internacional

El rival del Xeneize atraviesa una situación similar. Atlético Mineiro no conquista un título internacional desde 2014, cuando se quedó con la Recopa Sudamericana tras superar a Lanús.

Desde entonces, el Galo perdió dos finales continentales consecutivas:

Copa Libertadores 2024: cayó por 3-1 frente a Botafogo en el estadio Monumental.

cayó por 3-1 frente a Botafogo en el estadio Monumental. Copa Sudamericana 2025: perdió por 5-4 en los penales ante Lanús, después de igualar sin goles en el tiempo reglamentario y suplementario.

El equipo dirigido por Eduardo Domínguez buscará dejar atrás esos antecedentes y evitar una tercera frustración consecutiva en definiciones internacionales.

Barranquilla, el escenario de una nueva oportunidad

La final de la Copa Sudamericana 2026 se disputará este sábado 21 de noviembre, desde las 19.30 (hora argentina), en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.

Para Boca, el encuentro representa mucho más que la posibilidad de sumar una nueva estrella. Será la oportunidad de ponerle fin a 18 años sin títulos internacionales, cortar una racha de tres finales perdidas y volver a celebrar una consagración continental.

Del otro lado estará un Atlético Mineiro que también necesita dejar atrás sus frustraciones. Dos equipos con cuentas pendientes y un solo trofeo en juego.