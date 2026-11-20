Los dirigentes de los clubes ya recibieron un primer borrador del calendario de la próxima temporada.

Hoy 15:53

Mientras el Torneo Clausura 2026 ingresa en su etapa de definiciones, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ya trabaja en la organización de la próxima temporada. Los dirigentes de los clubes recibieron un primer borrador del calendario de competencias para 2027, que contempla un comienzo de año con mucha actividad.

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Aunque todavía no existe una confirmación oficial y el cronograma podría sufrir modificaciones, la intención es que el Torneo Apertura 2027 comience el fin de semana del 23 y 24 de enero, con una seguidilla de encuentros que obligará a los equipos a afrontar tres jornadas en pocos días.

Según la programación preliminar, la segunda fecha se disputaría entre semana, mientras que la tercera tendría lugar durante el fin de semana del 30 y 31 de enero.

De esta manera, Central Córdoba y el resto de los equipos de la máxima categoría del fútbol argentino deberán afrontar un exigente inicio de temporada.

Cuándo se disputarían los playoffs del Apertura 2027

El calendario que manejan los dirigentes contempla que la etapa eliminatoria del primer campeonato del año se desarrolle entre mediados de mayo y principios de junio.

A partir de la segunda semana de junio comenzaría el receso más prolongado de la temporada, aunque existe la posibilidad de que durante ese período se programen algunos compromisos correspondientes a la Copa Argentina.

Precisamente, el borrador todavía no incluye las fechas de ese certamen, mientras que la tercera fase preliminar de la Copa Libertadores 2027, que contará con la participación de un representante argentino, se disputará durante la primera semana de marzo.

Cómo sería el cierre de la temporada 2027

En cuanto al Torneo Clausura, las instancias decisivas estarían previstas para finales de noviembre y las primeras semanas de diciembre.

Posteriormente, se disputaría el Trofeo de Campeones, que marcaría el cierre de la actividad oficial de la temporada.

Las fechas tentativas del fútbol argentino en 2027

23 y 24 de enero: inicio del Torneo Apertura.

inicio del Torneo Apertura. Última semana de enero: segunda fecha.

segunda fecha. 30 y 31 de enero: tercera fecha.

tercera fecha. Primera semana de marzo: fase 3 de la Copa Libertadores.

fase 3 de la Copa Libertadores. Mediados de mayo a principios de junio: playoffs del Apertura.

playoffs del Apertura. Segunda semana de junio: comienzo del receso.

comienzo del receso. Finales de noviembre y principios de diciembre: definiciones del Clausura.

definiciones del Clausura. Diciembre: Trofeo de Campeones.

Por el momento, todas estas fechas forman parte de una programación preliminar que deberá ser ratificada oficialmente por la AFA. Mientras se define el campeón del Clausura 2026, el fútbol argentino ya comienza a diagramar una nueva temporada.