Almirón responsabilizó al árbitro por la derrota de Boca: "En todos lados salió que es hincha de River"

El entrenador del Xeneize analizó la caída en el Superclásico antes de la revancha contra Palmeiras en Brasil por la Copa Libertadores y cargó contra Andrés Merlos.

El técnico Jorge Almirón resumió la derrota de Boca ante River en el Superclásico en un solo punto: Andrés Merlos y todo lo que se originó en la previa con el fanatismo del árbitro por el Millonario. La supuesta falta previa en el gol de Salomón Rondón y el empate anulado a Edinson Cavani fueron las jugadas que puso en la mira.

"Veníamos con antecedentes del partido pasado en su cancha. El árbitro también salió en todos lados que es hincha de River. No puede pasar eso porque se presta a estas confusiones y dudas. La falta fue clara porque estábamos al lado del banco. La jugada sigue y te hacen el gol. Y la jugada del gol a favor es milimétrica", disparó Almirón en conferencia de prensa.

Y agregó: "Está claro, termina el partido y queda esa duda de las jugadas claves y nos desfavorecen. Uno se queda con cierta duda por el entorno, por cómo se da, por el árbitro, por cómo fue llevando el partido, por cómo te va empujando de a poco. Se habló que era complicado y para él también me imagino que ha sido muy difícil en un Superclásico, es muy difícil cobrar así, la verdad que no se entiende. Eso se pone como excusa, yo me hago cargo del resultado, no me queda otra, soy el entrenador del club".

Siguiendo la misma línea, Almirón se enojó cuando le consultaron qué le daba más bronca: "si el funcionamiento del equipo o el arbitraje de Merlos". "Entiendo la malicia de la pregunta. La verdad no fue un buen partido si uno analiza el resultado. No vi que haya sido muy superior el rival. En la mitad por ahí nos estaban ganando en ciertos duelos, pero no llegaban a cristalizarse, no patearon al arco prácticamente. Obviamente el que jugó es un equipo nuevo, yo pude haber puesto el del jueves pero después termino perdiendo porque podían llegar a lastimarse y cansarse. Confié en el grupo que le tocó jugar", explicó.

"Fue un partido de medio tiempo bastante parejo. No es fácil después de tanto tiempo sin jugar, también. El ritmo de juego, y más en un clásico, se siente. No vi una diferencia de un equipo a otro, fue muy parejo. Si el primer tiempo hubiese terminado 0-0, si hubiese cobrado esa falta, habría sido normal. No es fácil revertirlo, se hizo el intento. Tuvimos sensaciones en el segundo tiempo de empatarlo. A veces es difícil jugar bien cuando estas en adversidad en el resultado. En la búsqueda de empatarlo rápido a veces tomás decisiones apresuradas y tuvimos el gol. Son cosas para pensarlas en frío. Entiendo la pregunta, no la comparto", concluyó.