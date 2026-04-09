Buenas noticias en Boca: Zeballos recibió el alta y será convocado para el clásico ante Independiente

El “Changuito” dejó atrás su lesión, fue dado de alta y sería convocado por Úbeda para enfrentar al Rojo. También vuelve Marchesín.

Hoy 22:44

En Boca Juniors hay una noticia que ilusiona y tiene acento bien santiagueño: Exequiel Zeballos está de vuelta. El extremo recibió el alta médica tras su desgarro y todo indica que será convocado para el clásico ante Independiente.

El regreso del “Changuito” genera expectativa no solo en el mundo Boca, su vuelta llega en un contexto distinto al que dejó: el equipo de Claudio Úbeda encontró una base sólida y viene en alza tras el debut positivo en la Copa Libertadores. Por eso, la incógnita pasa por cómo se acoplará el santiagueño a un once que parece haber ganado funcionamiento.

Pero Zeballos no es la única buena noticia. Agustín Marchesín también dejó atrás su lesión y podría volver al arco en lugar de Leandro Brey, completando un panorama alentador para el cuerpo técnico.

Además, se descartaron lesiones en Miguel Merentiel y Marcelo Weigandt, quienes estarán disponibles. Mientras tanto, otros nombres como Lucas Janson, Agustín Martegani y Kevin Zenón pierden terreno en la consideración.